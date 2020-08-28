Секрет светящихся червей из сибирской тайги

В ходе исследования ученые обнаружили, что для реакции свечения Fridericia heliota нужен аденозинтрифосфат (АТФ) и ионы магния. Но содержание ключевого компонента биолюминесцентной реакции — люциферина — в биомассе червей было крайне низким. Удалось выделить лишь 5 мкг чистого люциферина, что было недостаточно для структурного определения на самом современном ЯМР-спектрометре. Решить проблему помогло обнаружение в биомассе фридериций неактивных аналогов люциферина, основным из которых был CompX, и его было в 30 раз больше. Московские специалисты из Института биоорганической химии РАН методами ЯМР- и масс-спектроскопии исследовали присланный образец CompX и по полученным данным предложили его структуру.

Несмотря на кажущуюся простоту, молекулу с таким строением в природе еще никто не находил. Позже выяснилось, что CompX является структурным ядром самого люциферина. «Этот факт стал ключевым моментом в расшифровке структуры люциферина, — говорит Наталья Родионова. — Коллеги предложили четыре наиболее вероятных изомера, химики их синтезировали, и один из них засветился в реакции с люциферазой фридериции в присутствии АТФ. Случилось это в 2013 году. Так люциферин F. heliota стал восьмым в мировом списке природных люциферинов. Теперь химики из нашей команды могут синтезировать его в неограниченном количестве». Однако работа по выделению гена люциферазы всё еще продолжается.

Что касается хенлей, ученые нашли их в Иркутской области: в огородной земле прибайкальских поселков. Позже этих червей нашли и в окрестностях Красноярска. Выяснилось, что Henlea petushkovi и Henlea rodionovae, отличаясь морфологическими и анатомическими деталями, имеют одинаковую биолюминесцентную систему. Она включает четыре основных компонента: люциферазу, люциферин, ион кальция и кислород. Недавно исследователи обнаружили и выделили еще два низкомолекулярных компонента, способных активировать биолюминесцентную люциферин-люциферазную реакцию. В ближайших планах красноярских ученых — расшифровка структур найденных активаторов и люциферина Henlea, исследование ее люциферазы, описание полного механизма этого типа биолюминесценции, а также завершение работ по изучению F. heliota.

В 2017 году в почве прибайкальских поселков Петушков и Родионова обнаружили еще один вид биолюминесцентных червей: Microscolex phosphoreus. «Эти черви, светящиеся зеленым светом, были известны науке и раньше, но в России их никогда не находили. У них перекись-зависимая биолюминесцентная система типа D. longa», — поясняет Наталья Родионова.