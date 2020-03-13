Семена, пролежавшие 30 лет в вечной мерзлоте, удалось прорастить

В 1984 году Nordic Gene bank начал 100-летний эксперимент по хранению семян в заброшенной шахте севернее города Лонгйир на полярном архипелаге Шпицберген. Эксперимент был поставлен с целью мониторинга долговечности семян в условиях вечной мерзлоты, а также изучения выживаемости патогенов.

В эксперимент были включены 17 видов сельскохозяйственных и садовых культур, обычно выращиваемых в скандинавских странах по 2-3 сорта каждой культуры. Изучение выживания патогенов включало в себя опыт с семенами 11 культур, естественным образом загрязненных болезнетворными микроорганизмами.