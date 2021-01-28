Северная и Южная Америка отдаляются от Африки и Европы

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Саутгемптона, показало, что подъем вещества из глубины земной коры отодвигает континенты Северной и Южной Америки дальше от Европы и Африки. По оценкам исследователей, этот процесс вызывает расширение Атлантического океана и отдаляет Америку от Европы и Африки на четыре сантиметра в год.

В ходе двух экспедиций на суднах RV Langseth и RRV Discovery команда развернула 39 сейсмометров на дне Атлантического океана в рамках эксперимента PI-LAB (пассивное отображение границы литосферы и астеносферы) и EURO-LAB (эксперимент по разведке реологической границы океанической литосферы и астеносферы). Эти данные представляют собой первое крупномасштабное изображение мантии под Срединно-Атлантическим хребтом, сделанное в высоком разрешении.

Это один из немногих экспериментов такого масштаба, когда-либо проводившихся в океанах. Он позволил команде отобразить изменения в структуре мантии Земли вблизи глубин 410 км и 660 км, которые связаны с резкими изменениями минеральных фаз. Наблюдаемый сигнал свидетельствовал о глубоком, медленном и неожиданном подъеме вещества из более глубокой мантии.