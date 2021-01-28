Северная и Южная Америка отдаляются от Африки и Европы

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Саутгемптона, показало, что подъем вещества из глубины земной коры отодвигает континенты Северной и Южной Америки дальше от Европы и Африки. По оценкам исследователей, этот процесс вызывает расширение Атлантического океана и отдаляет Америку от Европы и Африки на четыре сантиметра в год.
В ходе двух экспедиций на суднах RV Langseth и RRV Discovery команда развернула 39 сейсмометров на дне Атлантического океана в рамках эксперимента PI-LAB (пассивное отображение границы литосферы и астеносферы) и EURO-LAB (эксперимент по разведке реологической границы океанической литосферы и астеносферы). Эти данные представляют собой первое крупномасштабное изображение мантии под Срединно-Атлантическим хребтом, сделанное в высоком разрешении.
Это один из немногих экспериментов такого масштаба, когда-либо проводившихся в океанах. Он позволил команде отобразить изменения в структуре мантии Земли вблизи глубин 410 км и 660 км, которые связаны с резкими изменениями минеральных фаз. Наблюдаемый сигнал свидетельствовал о глубоком, медленном и неожиданном подъеме вещества из более глубокой мантии.
Срединно-Атлантический хребет — это область расхождения тектонических плит, расположенная на дне Атлантического океана. Он разделяет Северо-Американскую и Евразийскую плиты в северной Атлантике и Африканскую плиту от Южно-Американской в южной Атлантике. Исследователи выяснили, что под этим гребнем материал поднимается, чтобы заполнить оставшееся между плитами пространство.
«Расстояние между Северной Америкой и Европой увеличивается, и это вызвано не политическими или философскими различиями — это вызвано конвекцией мантии», — добавляет соавтор исследования Ник Хармон.
Сейсмические волны от землетрясений по всему миру проходят глубоко под землей и регистрируются сейсмической сетью PI-LAB. Затем данные анализируются для изображения структур внутри Земли. Более тонкая, чем в среднем, переходная зона мантии предполагает аномально высокие температуры, которые облегчают перенос материала из нижней мантии в верхнюю, что может играть роль в движущей силе тектоники плит.
Помимо помощи ученым в разработке более совершенных моделей и систем предупреждения о стихийных бедствиях, тектоника плит также влияет на уровень моря и, следовательно, на оценки изменения климата в масштабах геологического времени.
«Эта работа опровергает давние предположения о том, что срединно-океанические хребты играют пассивную роль в тектонике плит. Новое исследование предполагает, что в таких местах, как Средняя Атлантика, силы на хребте играют важную роль в разъединении вновь образованных плит», — заключает Майк Кендалл из Оксфордского университета, руководивший одной из экспедиций.