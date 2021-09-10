Шнобелевская премия-2021: новый взгляд на оргазмы, бороды и коррупцию

Группа ученых из Испании и Ирана награждена за вклад в экологию. С помощью генетического анализа специалисты выявляли бактерии на жвачках, прилипших к асфальту в разных странах. Они собирали уже засохшие комочки, а также жевали и выплевывали резинку сами.

Еще одна международная группа анализировала воздух в кинотеатрах. В задачу входило установить, есть ли связь между летучими веществами, которые выделяет человек, и тем, что он видит и слышит с экрана: ученых интересовала реакция на насилие, секс, ненормативную лексику, антисоциальное или смешное поведение в фильмах. Первая премия в области химии заслуженно досталась этому исследованию: оказалось, что при просмотре комедийных сцен или сюжетов, держащих в напряжении, зрители выдыхали особенно много СО2.

Павел Блавацкий (Pavlo Blavatskyy) из Университета Монпелье во Франции внес неоценимый вклад в экономику, открыв, что «избыточный вес политиков может быть связан с коррупцией в странах бывшего СССР». Предположив, что взятки чаще получают упитанные политики, он собрал портреты 299 членов правительств 15 республик, определил для каждого индекс массы тела, сравнил эти данные с известными данными о коррупции и нашел прямую связь.