Шпинат оказался способен увеличивать мощность топливных элементов

Ученые из Американского университета выяснили, что богатый питательными веществами шпинат может служить отличным возобновляемым богатым углеродом катализатором.

Идея использования фотосинтетических и электрохимических свойств шпината существует уже около 40 лет. Это однолетнее растение легко выращивать, и оно богато железом и азотом.

Десятилетия назад физик Элиас Гринбаум, работавший в Национальной лаборатории Окриджа, выступал на конференции, посвященной его исследованиям, связанным со шпинатом. В частности, его интересовали основанные на белке «реакционные центры» в листьях шпината, которые являются основным механизмом фотосинтеза — химического процесса, с помощью которого растения превращают углекислый газ в кислород и углеводы.

Существует два типа реакционных центров. Один тип, известный как фотосистема 1 (PS1), преобразует углекислый газ в сахар; другая, фотосистема 2 (PS2), расщепляет воду с образованием кислорода. Большой научный интерес представляет PS1, который действует как крошечная светочувствительная батарея, поглощая энергию солнечного света и испуская электроны с почти 100-процентной эффективностью. PS1 способна генерировать индуцированный светом поток электричества за доли секунды.

Разумеется, это не огромная мощность, но ее достаточно, чтобы однажды запустить небольшие молекулярные машины. Работа Гринбаума обещала создать искусственную сетчатку, например, заменить поврежденные клетки сетчатки светочувствительными PS1 для восстановления зрения у людей, страдающих дегенеративным заболеванием глаз.

Поскольку PS1 можно настроить так, чтобы она вела себя как диод, пропускающий ток в одном направлении, но не в другом, ее можно использовать для создания логических вентилей для рудиментарного компьютерного процессора с использованием проводов размером с молекулу, сделанных из углеродных нанотрубок.