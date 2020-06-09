Шёлк оказался эффективным средством для длительного хранения продуктов

Теперь Марелли рассматривает свое непреднамеренное открытие как возможность исследовать способность шелка решать проблему пищевых отходов.

Марелли в сотрудничестве с несколькими учеными из Бостона создал стартап, который планирует повторить и расширить первоначальное открытие, используя шелк в качестве основного ингредиента для разработки продуктов, которые продлевают срок годности всех видов скоропортящихся продуктов. Технология компании оказывает значительное влияние на продление срока годности целых и нарезанных продуктов, мяса, рыбы и других продуктов питания.

Как отмечают авторы проекта, пищевые отходы имеют серьезные социальные, экономические и медицинские последствия, которые затрагивают как развитые, так и развивающиеся страны. Хотя существует множество технологий, направленных на продление долговечности свежих продуктов, они часто используют генетические модификации, экологически вредные упаковочные материалы или являются дорогостоящими в реализации.