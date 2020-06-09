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Наука

Шёлк оказался эффективным средством для длительного хранения продуктов

Михаил Сысоев
09 июня 2020
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Фото: Cambridge Crops
Новый метод обнаружили совершенно случайно.

Бенедетто Марелли, доцент кафедры гражданского и экологического проектирования в Массачусетском технологическом институте, наткнулся на новое использование шелка, готовясь к лабораторному кулинарному конкурсу, единственное требование которого заключалось в том, чтобы добавлять шелк в каждое блюдо. Марелли случайно оставил на долгое время смоченную в шелке клубнику.

«Я вернулся почти неделю спустя, а клубника, покрытая оболочкой из шелка, была еще съедобной. Те, которые не были покрыты шелком, были полностью испорчены», — Бенедетто Марелли.

Теперь Марелли рассматривает свое непреднамеренное открытие как возможность исследовать способность шелка решать проблему пищевых отходов.

Марелли в сотрудничестве с несколькими учеными из Бостона создал стартап, который планирует повторить и расширить первоначальное открытие, используя шелк в качестве основного ингредиента для разработки продуктов, которые продлевают срок годности всех видов скоропортящихся продуктов. Технология компании оказывает значительное влияние на продление срока годности целых и нарезанных продуктов, мяса, рыбы и других продуктов питания.

Как отмечают авторы проекта, пищевые отходы имеют серьезные социальные, экономические и медицинские последствия, которые затрагивают как развитые, так и развивающиеся страны. Хотя существует множество технологий, направленных на продление долговечности свежих продуктов, они часто используют генетические модификации, экологически вредные упаковочные материалы или являются дорогостоящими в реализации.

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Сильные стороны шелка проистекают из естественной простоты материала, отточенной тысячелетиями эволюционной биологии, утверждает Марелли. Стартап использует запатентованный и эффективный процесс с использованием только воды и соли для выделения и преобразования натурального белка шелка. Это позволяет легко интегрировать шелковые покрытия в существующие линии по переработке пищевых продуктов без необходимости в дорогостоящем новом оборудовании или модификациях.

После нанесения на поверхность пищи шелковое покрытие образует безвкусный, не имеющий запаха незаметный барьер, который замедляет естественные механизмы разложения пищи. В зависимости от продукта, срок хранения может увеличиться до 200%.

Посмотрите, как выглядит еда под микроскопом.

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