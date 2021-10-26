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Наука

Сибирские ученые выращивают кристаллы для поиска темной материи

Наука в Сибири
26 октября 2021
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Фото: Глеб Сегеда / «Наука в Сибири»
И не только для этого.

В Институте неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН выращивают кристаллы для множества различных применений. Их можно использовать для разведки нефти и других полезных ископаемых, изучения свойств нейтрино, а также для попытки регистрации частиц темной материи, сообщает «Наука в Сибири».

Оксидные кристаллы выращивают низкоградиентным методом Чохральского. Технология, начиная от синтеза особо чистых веществ — прекурсоров роста кристаллов, заканчивая обработкой и рециклированием отходов изотопно-обогащенного сырья, осуществляется полностью в ИНХ СО РАН. Для этого в институте разрабатывают и модернизируют ростовое оборудование с автоматическим весовым контролем.

«Кристаллы, которые выращивают в ИНХ СО РАН, обрабатываются и готовятся под задачи заказчика. Они используются в разных направлениях: от космоса до глубин подземелий. В космосе проводятся эксперименты, которые позволяют изучать составы космических лучей. Опыты глубоко под землей, нацеленные на поиск взаимодействий частиц, требуют совершенной радиационной защиты. Кристаллы позволяют создавать контур такой защиты и регистрировать действительно интересные сигнальные события», — Алексей Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области.

Преимущество таких монокристаллов в том, что они преобразовывают ионизирующее излучение в свет. Это позволяет регистрировать гамма-, рентген- и прочие лучи, которые сложно выявить другим способом, а также расшифровывать события, о которых эти лучи сообщают.

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Глеб Сегеда / «Наука в Сибири» Различные виды кристаллов, созданных в ИНХ СО РАН
«С помощью наших кристаллов можно искать полезные ископаемые. Например, нефть прозрачна для гамма-излучения. Также их используют для попытки регистрации частиц темной материи и изучения свойств нейтрино», — Владимир Шлегель, заведующий лабораторией роста кристаллов ИНХ СО РАН.

Эти кристаллы используются в южнокорейском проекте Korea Invisible Mass Search — подземном эксперименте по поиску массивных частиц со слабым взаимодействием, кандидатов в темную материю. Там будет установлено около 300 кристаллов молибдата лития. Также их изготовят для подземной лаборатории в итальянском Гран-Сассо. Туда планируется поставить полторы тысячи кристаллов ИНХ СО РАН общим весом около 500 кг. Подходящие для этих опытов кристаллы молибдата лития на сегодняшний день синтезируются только в Новосибирске.

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