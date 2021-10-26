Сибирские ученые выращивают кристаллы для поиска темной материи

В Институте неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН выращивают кристаллы для множества различных применений. Их можно использовать для разведки нефти и других полезных ископаемых, изучения свойств нейтрино, а также для попытки регистрации частиц темной материи, сообщает «Наука в Сибири».

Оксидные кристаллы выращивают низкоградиентным методом Чохральского. Технология, начиная от синтеза особо чистых веществ — прекурсоров роста кристаллов, заканчивая обработкой и рециклированием отходов изотопно-обогащенного сырья, осуществляется полностью в ИНХ СО РАН. Для этого в институте разрабатывают и модернизируют ростовое оборудование с автоматическим весовым контролем.