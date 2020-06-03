Сколько CO2 было в атмосфере 23 млн лет назад?

В 2017 году Всемирная метеорологическая организация сообщила, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого уровня за последние 800 тысяч лет: 403,3 ppm (количество частей на миллион). В мае 2019 года был зафиксирован новый рекорд — 415,28 ppm.

Концентрация двуокиси углерода в атмосфере неизменно растет с середины XIX века. Однако наши непосредственные наблюдения длятся всего лишь пару сотен лет, тогда как для определения содержания этого газа в более ранние периоды необходимы другие методы.

Наиболее достоверным способом является определение количества двуокиси углерода в пузырьках воздуха, заключенных в ледяных кернах из материковых ледников Антарктиды и Гренландии. С помощью этого метода ученые выяснили, что 800 тысяч лет назад содержание диоксида углерода в атмосфере не превышало 300 ppm.