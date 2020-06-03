Сколько CO2 было в атмосфере 23 млн лет назад?

В 2017 году Всемирная метеорологическая организация сообщила, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого уровня за последние 800 тысяч лет: 403,3 ppm (количество частей на миллион). В мае 2019 года был зафиксирован новый рекорд — 415,28 ppm.
Концентрация двуокиси углерода в атмосфере неизменно растет с середины XIX века. Однако наши непосредственные наблюдения длятся всего лишь пару сотен лет, тогда как для определения содержания этого газа в более ранние периоды необходимы другие методы.
Наиболее достоверным способом является определение количества двуокиси углерода в пузырьках воздуха, заключенных в ледяных кернах из материковых ледников Антарктиды и Гренландии. С помощью этого метода ученые выяснили, что 800 тысяч лет назад содержание диоксида углерода в атмосфере не превышало 300 ppm.
В рамках нового исследования ученые из университетов Луизианы, Монклера (Нью-Джерси) и Осло заглянули в прошлое на 23 миллиона лет назад. Команде удалось сделать это, изучив ископаемые остатки древних растений.
На протяжении своей жизни растения поглощают углекислый газ из атмосферы, а их ткани, особенно растительные жиры (состав которых собственно и изучался), сохраняют определенные стабильные изотопы углерода, в частности, углерод-12 и углерод-13. Определив соотношение этих изотопов в окаменелостях, ученые выяснили, что 23 миллиона лет назад и в более поздние эпохи, включая средний миоцен (15-17 млн лет назад) и средний плиоцен (3-5 млн лет назад), уровень углекислого газа колебался в пределах 230 и 350 ppm.
Это намного меньше, чем современный уровень. Авторы работы также не нашли ни одного столь же резкого увеличения концентрации углекислого газа, как тот подъем, что мы наблюдаем сегодня. Новое исследование дает еще одно доказательство серьезности проблемы с содержанием двуокиси углерода, которое мы наблюдаем в настоящее время.