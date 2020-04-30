Сколько труп пролежал в воде? Определить можно по белку в костях

Обычно, при обнаружении трупа время смерти можно оценить по активности насекомых или температуре тела. Однако, это не относится к ситуации, когда тело находилось в воде. Теперь новое исследование ученых из Нортумбрийского университета предполагает, что часть ответа могут дать костные белки.

Исследователи поместили свежие трупы мышей в емкости с различной водой: соленой, из пруда, водопроводной и хлорированной. Одних мышей оставляли на неделю, а других держали в воде до трех недель.

Затем ученые проанализировали кости голени мышей с помощью масс-спектрометрии. Они обнаружили, что во всех типах воды уровни белка, известного как фруктозо-бисфосфат-альдолаза А снижался с постоянной и предсказуемой скоростью.

Учитывая, что кости погруженных в воду трупов находятся более глубоко, под слоем мыщц и кожи, и они менее вероятно, чем другие ткани, будут потребляться животными-мусорщиками. Благодаря этому есть надежда, что выводы команды помогут полиции в их расследованиях.

Тем не менее, авторы отмечают, что уровень белка не обязательно указывает на непосредственное время смерти, а на то, как долго тело находилось в воде.

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