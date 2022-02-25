Скорость изменения климата побила все рекорды

Нынешние проблемы являются самыми серьезными их всех, с которыми приходилось сталкиваться человечеству.

Нынешние темпы изменения климата в мире несравнимы с любыми процессами, происходящими на Земле за последние 24 тысячи лет – это включает последний ледниковый период и время межледниковья после.

Об этом сообщает Nature со ссылкой на американских исследователей, которые изучили образцы осадочных пород – панцирей морских организмов, скопившихся с момента последнего оледенения.

Ученые из Аризонского университета реконструировали климатические изменения в разные периоды времени и выяснили, что сегодняшние проблемы с климатом можно назвать самыми серьезными из всех, с которыми когда-либо сталкивалось человечество. Им удалось зафиксировать, что глобальная средняя температура Земли немного, но уверенно повысилась примерно на 0,5 °C начиная с раннего голоцена (около 9 тысяч лет назад).

Антропогенный фактор и сопутствующие ему проблемы привели к тому, что глобальное потепление длится уже 10 тысяч лет. При этом наиболее стремительные темпы оно набрало в последнее тысячелетие. В случае, если скорость изменений будет оставаться на текущем уровне или повышаться, планете не удастся адаптироваться к новым условиям.

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Основными причинами климатических изменений американские ученые назвали таяние и отступление ледников, а также парниковые газы, концентрация которых постоянно растет в воздухе.

Ранее ученые рассказали, чем глобальное потепление грозит России. Оказалось, что больше всего от него страдает северная часть страны: изменения климата уже привели к уменьшению несущей способности мерзлоты по сравнению с 1970-ми годами на 17%, а в некоторых районах – до 45%. В зоне риска оказалась линейная инфраструктура: трубопроводы, автомагистрали, железные дороги и линии электропередачи, а также жилые дома.