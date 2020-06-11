Скульптура птицы оказалась древнейшим произведением искусства в Восточной Азии

В Китае, в местечке под названием Линцзин (Lingjing), которое находится в провинции Хэнань, археологи обнаружили в земле крошечную статуэтку сидящей птички. После изучения ее объявили древнейшим произведением искусства в Китае — шутка ли, фигурке животного не меньше 13 000 лет! Ученые полагают, что она может свидетельствовать об истоках творческой традиции в Китае.

Птичка вырезана из обожженной кости и в высоту составляет всего 12 мм, а в длину — около 20 мм. Она изображена сидящей на небольшом постаменте. Возраст изделия позволяет сделать смелый вывод: творить такие красивые вещицы древние люди научились не в неолите, а в палеолите, раннем периоде Каменного века — на целых 8 500 лет раньше, чем предполагалось.