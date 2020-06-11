Скульптура птицы оказалась древнейшим произведением искусства в Восточной Азии

В Китае, в местечке под названием Линцзин (Lingjing), которое находится в провинции Хэнань, археологи обнаружили в земле крошечную статуэтку сидящей птички. После изучения ее объявили древнейшим произведением искусства в Китае — шутка ли, фигурке животного не меньше 13 000 лет! Ученые полагают, что она может свидетельствовать об истоках творческой традиции в Китае.
Птичка вырезана из обожженной кости и в высоту составляет всего 12 мм, а в длину — около 20 мм. Она изображена сидящей на небольшом постаменте. Возраст изделия позволяет сделать смелый вывод: творить такие красивые вещицы древние люди научились не в неолите, а в палеолите, раннем периоде Каменного века — на целых 8 500 лет раньше, чем предполагалось.
Птицы, (в особенности птицы, которые сидят на жердочке), являются распространенной темой в древнекитайском искусстве эпохи неолита, когда древние люди постепенно перешли к оседлому образу жизни и получили больше времени для отдыха и творческого (пусть и примитивного) развития.
Однако статуэтка птицы подсказывает, что резьба по кости использовалась в Восточной Азии задолго до этого. Чтобы подтвердить этот вывод, ученые со всех сторон изучили скульптуру в четырех разных исследовательских институтах Китая, Франции, Японии и США, и заключили, что она была сделана 13 400-13 200 лет назад, всего в нескольких сотнях километров от того места, где сейчас находится современный Пекин.
Сегодня мы до сих пор не знаем, когда люди впервые начали создавать предметы искусства. Первые символические орнаменты, рисунки и гравюры датируются как минимум сотней тысяч лет назад, и хотя скульптура считается одной из самых ранних форм искусства, нам известно не так уж и много примеров, а в указанном регионе Восточной Азии это первая настолько древняя находка.
Птица, воплощенная вдумчивым древним творцом, принадлежит к отряду воробьинообразных (Passeriformes), к которым принадлежит половина ныне существующих видов птиц: в древнем искусстве древнем эти пернатые часто фигурировали в китайском искусстве. В случае скульптуры из Линцзина короткие ноги, по которым можно узнать этих птиц, были заменены прямоугольным пьедесталом, который тоже наблюдается иногда в подобных скульптурах.
«Статуэтка технологически и стилистически отличается от других экземпляров, найденных в Западной Европе и Сибири, и она может быть недостающим звеном, прослеживающим происхождение китайских скульптур в период палеолита», —утверждают авторы.
Исследование опубликовано в журнале PLOS One.