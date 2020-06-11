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Наука

Скульптура птицы оказалась древнейшим произведением искусства в Восточной Азии

Анастасия Крутикова
11 июня 2020
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Фото: Li Z, Doyon L, Fang H, Ledevin R, Queffelec A, Raguin E, et al. (2020)/ PLoS ONE
Эта крохотная птичка отодвигает границы творчества древних людей на Востоке на целых 8 500 лет назад!

В Китае, в местечке под названием Линцзин (Lingjing), которое находится в провинции Хэнань, археологи обнаружили в земле крошечную статуэтку сидящей птички. После изучения ее объявили древнейшим произведением искусства в Китае — шутка ли, фигурке животного не меньше 13 000 лет! Ученые полагают, что она может свидетельствовать об истоках творческой традиции в Китае. 

Птичка вырезана из обожженной кости и в высоту составляет всего 12 мм, а в длину — около 20 мм. Она изображена сидящей на небольшом постаменте. Возраст изделия позволяет сделать смелый вывод: творить такие красивые вещицы древние люди научились не в неолите, а в палеолите, раннем периоде Каменного века — на целых 8 500 лет раньше, чем предполагалось. 

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Li Z, Doyon L, Fang H, Ledevin R, Queffelec A, Raguin E, et al. (2020)/ PLoS ONE

Птицы, (в особенности птицы, которые сидят на жердочке), являются распространенной темой в древнекитайском искусстве эпохи неолита, когда древние люди постепенно перешли к оседлому образу жизни и получили больше времени для отдыха и творческого (пусть и примитивного) развития. 

Однако статуэтка птицы подсказывает, что резьба по кости использовалась в Восточной Азии задолго до этого. Чтобы подтвердить этот вывод, ученые со всех сторон изучили скульптуру в четырех разных исследовательских институтах Китая, Франции, Японии и США, и заключили, что она была сделана 13 400-13 200 лет назад, всего в нескольких сотнях километров от того места, где сейчас находится современный Пекин.

«Наш анализ показывает, что скульптор из Линцзина выбрал подходящие методы и умело применил их, чтобы точно воспроизвести отличные анатомические особенности воробьинообразной птицы», — пишут авторы. —«Стиль этой миниатюрной скульптуры оригинален и удивительно отличается от всех других известных палеолитических фигурок птиц».

Сегодня мы до сих пор не знаем, когда люди впервые начали создавать предметы искусства. Первые символические орнаменты, рисунки и гравюры датируются как минимум сотней тысяч лет назад, и хотя скульптура считается одной из самых ранних форм искусства, нам известно не так уж и много примеров, а в указанном регионе Восточной Азии это первая настолько древняя находка.

Птица, воплощенная вдумчивым древним творцом, принадлежит к отряду воробьинообразных (Passeriformes), к которым принадлежит половина ныне существующих видов птиц: в древнем искусстве древнем эти пернатые часто фигурировали в китайском искусстве. В случае скульптуры из Линцзина короткие ноги, по которым можно узнать этих птиц, были заменены прямоугольным пьедесталом, который тоже наблюдается иногда в подобных скульптурах.

«Статуэтка технологически и стилистически отличается от других экземпляров, найденных в Западной Европе и Сибири, и она может быть недостающим звеном, прослеживающим происхождение китайских скульптур в период палеолита», —утверждают авторы.

Исследование опубликовано в журнале PLOS One. 

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