След в след: как георадар помог обнаружить «призрачные» следы мамонта и человека

Разработка и использование георадаров берет начало еще в ХХ веке. Их активно применяют в геологии, транспортном строительстве, оборонной промышленности и других сферах деятельности. В археологии при помощи георадаров в основном устанавливают места нахождения археологических объектов и границы их распространения. Но недавно ученые решили использовать георадар для поиска древних окаменелых следов (фоссилий) – и получили потрясающие результаты.

На территории Белых песков (национальный парк в штате Нью-Мексико) были найдены следы мамонта, а поверх них – человеческие следы, общей протяженностью около 800 метров. Скорее всего это были охотники, которые преследовали мамонта и, возможно, преуспели в этом.

С помощью радара ученые исследовали параметры следов и обнаружили, что походка североамериканских колумбийских мамонтов (Mammuthus columbi) и современных саванных слонов (Loxodonta africana), обитающих в Африке, была довольно схожа. Мамонт, оставивший следы, был высотой более трех метров. И хотя мамонты и гигантские ленивцы, которые когда-то бродили по этим территориям, давно вымерли, но оставленные ими следы могут помочь понять, как они перемещались – и как люди следовали за ними буквально по пятам.