След в след: как георадар помог обнаружить «призрачные» следы мамонта и человека

Разработка и использование георадаров берет начало еще в ХХ веке. Их активно применяют в геологии, транспортном строительстве, оборонной промышленности и других сферах деятельности. В археологии при помощи георадаров в основном устанавливают места нахождения археологических объектов и границы их распространения. Но недавно ученые решили использовать георадар для поиска древних окаменелых следов (фоссилий) – и получили потрясающие результаты.
На территории Белых песков (национальный парк в штате Нью-Мексико) были найдены следы мамонта, а поверх них – человеческие следы, общей протяженностью около 800 метров. Скорее всего это были охотники, которые преследовали мамонта и, возможно, преуспели в этом.
С помощью радара ученые исследовали параметры следов и обнаружили, что походка североамериканских колумбийских мамонтов (Mammuthus columbi) и современных саванных слонов (Loxodonta africana), обитающих в Африке, была довольно схожа. Мамонт, оставивший следы, был высотой более трех метров. И хотя мамонты и гигантские ленивцы, которые когда-то бродили по этим территориям, давно вымерли, но оставленные ими следы могут помочь понять, как они перемещались – и как люди следовали за ними буквально по пятам.
Преимущество использования георадара для поиска фоссилий состоит в том, что он может сканировать подземные слои без необходимости осуществлять раскопки. Оборудование нужно просто передвигать по земле по мере проведения исследования. Кроме того, ученым не нужно ждать идеальных погодных условий, чтобы обнаруживать и анализировать следы – это особенно полезно в постоянно меняющихся ландшафтах Белых песков.
«От животного в итоге остается лишь один скелет, но сотни тысяч следов», – справедливо отметила палеонтолог Лиза Бакли (Lisa Buckley), приветствуя такую технологию изучения древней мегафауны.
В дальнейшем ученые планируют использовать георадар для поиска окаменелых следов динозавров.
Почитайте о том, как древние люди охотились на гигантских ленивцев.