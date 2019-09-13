Следы былых цивилизаций: в Красноярском крае найдены новые петроглифы

На Шалаболинской писанице, памятнике наскального искусства на юге Красноярского края, ученые нашли новые изображения, сообщила пресс-служба Красноярского отделения Русского географического общества (РГО).

На протяжении трех километров вдоль реки Туба расположено более 300 плоскостей с наскальными рисунками, временной диапазон которых составляет около девяти тысяч лет.

Во время полевого сезона 2019 года ученые провели сразу несколько исследований, связанных с сохранением и популяризацией этой достопримечательности Сибирского региона.

Были проведены работы по очистке наскальных изображений от лишайников. Использование компьютерных технологий позволило выявить ряд неизвестных ранее крашеных наскальных рисунков и уточнить контуры уже исследованных ранее изображений.

«Как известно, на писанице представлена древняя культура на всем протяжении тысячелетий существования здесь человека. На скалах изображены животные – лоси, маралы, козлы, медведи, кабаны, быки, лошади и другие, а люди показаны в лодках, верхом на лошадях, на лыжах, часто иллюстрируются сцены охоты, битвы, культовых обрядов.

Мы разрабатываем рекомендации по сохранению наиболее проблемных участков этого поистине исторического объекта. Предполагается, что полученные материалы позволят в ближайшие годы приступить к реставрационным мероприятиям, параллельно будет инициирован процесс по созданию на базе Шалаболинской писаницы музея под открытым небом», – рассказал член РГО, известный археолог и исследователь Шалаболинской писаницы Александр Заика.