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Наука

Феномен незрячих: слепые с рождения не страдают шизофренией

14 февраля 2020
Объяснение данному феномену пока не найдено.

За всю историю болезни не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы кто-либо из слепорожденных людей заболевал шизофренией. В течение многих лет врачи пытались найти объяснение этому феномену, но ни один из них не привел к окончательному пониманию того, как врожденная слепота защищает от психического расстройства.

При этом, у людей, которые рождаются зрячими, но позже становятся слепыми, вероятность развития шизофрении выше, чем у среднестатистического человека. Это заставляет Тома Поллака — психиатра Кингс-колледжа (Лондон) — полагать, что психическое заболевание связано с нарушением способности мозга людей моделировать свое окружение и предсказывать, что будет происходить вокруг них.

«Идея, которую мы вынашиваем, заключается в том, что должно существовать нечто стабилизирующее представления во внутреннем мире у слепых с рождения людей. И эта стабильность, в некотором смысле, защищает себя от ошибок и ложных выводов, которые вы получаете при шизофрении и психотических расстройствах», – Том Поллак.

Стив Сильверстейн — психиатр Рочестерского университета — подчеркивает, что объяснения Поллака недостаточно. Он указывает на то, что люди, родившиеся слепыми, особенно хорошо разбираются в таких вещах, как избирательное внимание — то, с чем часто бывают проблемы у шизофреников.

«Я бы сказал, что у слепорожденных есть около 20 способностей, в которых они превосходят обычных людей. И это те же области, где люди с шизофренией имеют больше когнитивных проблем», – Стив Сильверстейн.

Однако Сильверстейн добавляет, что это просто идеи о том, что защищает слепорожденных, которые можно назвать «интригующими, но не обязательно многообещающими».

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