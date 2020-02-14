Феномен незрячих: слепые с рождения не страдают шизофренией

За всю историю болезни не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы кто-либо из слепорожденных людей заболевал шизофренией. В течение многих лет врачи пытались найти объяснение этому феномену, но ни один из них не привел к окончательному пониманию того, как врожденная слепота защищает от психического расстройства.
При этом, у людей, которые рождаются зрячими, но позже становятся слепыми, вероятность развития шизофрении выше, чем у среднестатистического человека. Это заставляет Тома Поллака — психиатра Кингс-колледжа (Лондон) — полагать, что психическое заболевание связано с нарушением способности мозга людей моделировать свое окружение и предсказывать, что будет происходить вокруг них.
Стив Сильверстейн — психиатр Рочестерского университета — подчеркивает, что объяснения Поллака недостаточно. Он указывает на то, что люди, родившиеся слепыми, особенно хорошо разбираются в таких вещах, как избирательное внимание — то, с чем часто бывают проблемы у шизофреников.
Однако Сильверстейн добавляет, что это просто идеи о том, что защищает слепорожденных, которые можно назвать «интригующими, но не обязательно многообещающими».
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