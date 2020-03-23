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Наука

Солнечная система станет последним пристанищем для межзвездной кометы

23 марта 2020
2I/Borisov
Ядро кометы 2I/Borisov распадается на части.

Польские астрономы из Ягеллонского университета в Кракове и Варшавского университета зафиксировали две вспышки кометы с большим количеством выброшенного наружу материала.

«Такое поведение убедительно свидетельствует о продолжающейся фрагментации ядра», — отметили ученые.

Комета 2I/Borisov впервые привлекла внимание исследователей в конце августа прошлого года. Объект открыл астроном-любитель Геннадий Борисов, сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ). Исходя из траектории движения кометы, было выяснено ее межзвездное происхождение. 2I/Borisov достигла перигелия, ближайшего приближения к Солнцу, 8 декабря 2019 года.

В Солнечной системе есть два типа комет. Короткопериодические кометы обычно приходят из пояса Койпера и имеют период обращения менее 200 лет. У них гораздо больше шансов остаться неповрежденными, когда они проходят мимо Солнца.

Долгопериодические кометы обычно приходят из облака Оорта и с большей вероятностью, чем короткопериодические кометы, распадаются. Анализ состава 2I/Borisov показал, что эта комета похожа долгопериодические кометы, поэтому ее распад из-за нагрева от Солнца мог быть спрогнозирован, но не был гарантирован.

«Для комет Солнечной системы известно, что динамически новые кометы в 10 раз чаще рассыпаются, чем короткопериодические, предположительно из-за их нетронутого состояния и слабой структурной прочности», — отмечали ученые из Университета Мериленда в прошлом году.

Однако возможное разрушение кометы не означает конец за ее наблюдениями. Ученые отмечают, что это отличная возможность изучить химический состав ее внутренностей и сравнить с кометами Солнечной системы.