Солнечная система станет последним пристанищем для межзвездной кометы

Польские астрономы из Ягеллонского университета в Кракове и Варшавского университета зафиксировали две вспышки кометы с большим количеством выброшенного наружу материала.
«Такое поведение убедительно свидетельствует о продолжающейся фрагментации ядра», — отметили ученые.
Комета 2I/Borisov впервые привлекла внимание исследователей в конце августа прошлого года. Объект открыл астроном-любитель Геннадий Борисов, сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ). Исходя из траектории движения кометы, было выяснено ее межзвездное происхождение. 2I/Borisov достигла перигелия, ближайшего приближения к Солнцу, 8 декабря 2019 года.
These two images, taken by Hubble, capture comet 2I/Borisov streaking though our solar system and on its way back to interstellar space. This mysterious visitor from the depths of space is the first identified comet to arrive here from another star: https://t.co/PwF4ykArGa pic.twitter.com/GMi6mvJa1T— Hubble (@NASAHubble) December 12, 2019
В Солнечной системе есть два типа комет. Короткопериодические кометы обычно приходят из пояса Койпера и имеют период обращения менее 200 лет. У них гораздо больше шансов остаться неповрежденными, когда они проходят мимо Солнца.
Долгопериодические кометы обычно приходят из облака Оорта и с большей вероятностью, чем короткопериодические кометы, распадаются. Анализ состава 2I/Borisov показал, что эта комета похожа долгопериодические кометы, поэтому ее распад из-за нагрева от Солнца мог быть спрогнозирован, но не был гарантирован.
«Для комет Солнечной системы известно, что динамически новые кометы в 10 раз чаще рассыпаются, чем короткопериодические, предположительно из-за их нетронутого состояния и слабой структурной прочности», — отмечали ученые из Университета Мериленда в прошлом году.
Однако возможное разрушение кометы не означает конец за ее наблюдениями. Ученые отмечают, что это отличная возможность изучить химический состав ее внутренностей и сравнить с кометами Солнечной системы.