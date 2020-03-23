Солнечная система станет последним пристанищем для межзвездной кометы

В Солнечной системе есть два типа комет. Короткопериодические кометы обычно приходят из пояса Койпера и имеют период обращения менее 200 лет. У них гораздо больше шансов остаться неповрежденными, когда они проходят мимо Солнца.

Долгопериодические кометы обычно приходят из облака Оорта и с большей вероятностью, чем короткопериодические кометы, распадаются. Анализ состава 2I/Borisov показал, что эта комета похожа долгопериодические кометы, поэтому ее распад из-за нагрева от Солнца мог быть спрогнозирован, но не был гарантирован.

«Для комет Солнечной системы известно, что динамически новые кометы в 10 раз чаще рассыпаются, чем короткопериодические, предположительно из-за их нетронутого состояния и слабой структурной прочности», — отмечали ученые из Университета Мериленда в прошлом году.

Однако возможное разрушение кометы не означает конец за ее наблюдениями. Ученые отмечают, что это отличная возможность изучить химический состав ее внутренностей и сравнить с кометами Солнечной системы.