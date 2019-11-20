Составлена первая полная карта поверхности Титана

Изучение Титана крайне важно в контексте знаний о космосе: при всех отличиях с Землей многие детали рельефа могут быть результатом одних и тех же геологических процессов. Но сложность наблюдений связана с тем, что атмосфера Титана, состоящая из азота и метана, непрозрачна для оптических приборов. Ученые-планетологи из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадине (США) решили использовать данные радиолокационного зондирования и инфракрасной спектрометрической съемки. Для этого они проанализировали данные, полученные автоматической межпланетной станции «Кассини», оснащенной такой аппаратурой. На основе полученной информации и была построена полная геоморфологическая карта Титана.

На поверхности спутника Сатурна были выделены озера, равнины, холмистые области, дюны, кратеры, а также тектонически нарушенные области, часто с речными каналами (их называют лабиринтами). Это позволило увидеть общую картину: оказалось, что на экваторе больше распространены холмы и лабиринты, а в средних широтах – равнины: на их долю приходится 65% поверхности.



Горам досталось лишь 14% территории, а ударных кратеров с диаметром более 20 километров ученые насчитали лишь 23 (0,4% от общей площади поверхности). Возможно, их было больше, но высокая интенсивность эрозионных процессов сгладила их.



Опыт картирования Титана поможет научной группе составить первую глобальную геологическую карту металлического астероида (16) Психея, куда NASA отправит исследовательскую миссию в 2022 году.