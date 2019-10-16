Считается, что Махендрапарвата была первой столицей кхмерской империи, которая доминировала в большей части Юго-Восточной Азии с IX по XV вв.

В 2012 году Дамиан Эванс из Французского института азиатских исследований в Париже и его коллеги нанесли на карту регион, сканируя его с самолетов помощью лидара. Лидар – специальная технология, позволяющая получать информацию об удаленных объектах при помощи оптических систем, которые используют явления отражения и рассеяния света. Прибор испускает сотни тысяч импульсов инфракрасных лазерных лучей, которые отражаются от тропического леса внизу. Каждое отражение фиксируется в виде точки в трехмерной системе координат. Из полученного множества точек с помощью особых программ удаляются импульсы, попавшие в деревья и подлесок, в результате чего остается изображение, составленное исключительно из импульсов, достигших поверхности Земли, – в том числе и очертания археологических объектов.

Данные съемки тропического леса в 2012 году оказались неполными, хотя ученые уже поняли, где располагался загадочный древний город, и в 2015 году исследователи вернулись в Махендрапарвату. После нескольких лет анализа новых снимков они получили полную картину городского комплекса «затерянного города Камбоджи». Результаты открытого исследования опубликованы в журнале Antiquity.

С помощью новых данных они составили масштабную карту из тысяч новых обнаруженных археологических объектов, которые ранее не замечались в непроходимых джунглях – природа решительно вторглась и завоевала территорию, некогда определявшую жизнь

«Древний кхмерцы меняли ландшафт, придавая ему необходимые для них формы – они создавали пруды, водохранилища, каналы, дороги, храмы, рисовые поля и так далее», – отмечает Чеванс в интервью Newsweek, – «тем не менее, густые джунгли, укрывающие самые интересные строения, стали основным препятствием для их изучения».

Город был построен на плато в горном регионе Пном Кулен и занимал от 40 до 50 квадратных километров. Его структура напоминала сетку, разделенную насыпями с севера на юг и с востока на запад. Внутри каждого квадрата сохранились следы зданий, в том числе храмов и дворцов.

(Карта плана Махендрапарваты. Зеленым отмечены те места, которые были известны ученым до сканирования джунглей с помощью лидара, коричневым – то, что они смогли дополнить после. Иллюстрация от авторов исследования, Antiquity)

Эванс утверждает, что Махендрапарвата была построена с учетом городского планирования, в отличие от других кхмерских городов, которые развивались спонтанно.

Первым правителем империи кхмеров был Джайаварман II, который в 802 году объявил себя единоличным монархом и начал объединять ранее независимые княжества. Вероятно, его резиденция располагалась именно в Махендрапарвате.

По данным историков, город недолго оставался столицей, уступив место Ангкору, который лежал на 40 километров южнее в более удачном месте. Спустя три века там были построены знаменитые храмы Ангкор-Ват.

Махендрапарвата не была очевидным местом для столицы, говорит Эванс. Находясь в горах, было сложно выращивать там пищу. Жители начали было строить большую систему управления водными ресурсами, включая искусственное водохранилище путем изменения формы долины, но прекратили эти попытки. Поэтому столица вскоре была перемещена в Ангкор.

Тем не менее, город не забрасывали на протяжении нескольких веков. «Культурное и религиозное значение этого места сохранялись вплоть до сегодняшнего дня», – говорит Эванс.

Почитайте, как с помощью лидара в джунглях нашли мифический «город обезьяньего бога».