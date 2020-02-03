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Наука

Сотни древних артефактов выносит на берега Северного моря: фото

Анастасия Баринова
03 февраля 2020
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Зуб шерстистого мамонта
Фото: Wessex Archaeology / flickr.com
Жительница Нидерландов собрала более 500 образцов.

Береговая линия Нидерландов страдает от подъема уровня моря. Для защиты от эрозии и наводнения создается искусственная линия: извлеченный с морского дна песок насыпается на побережье.

Между тем во время последнего ледникового периода уровень моря был на 70 метров ниже, и современное Северное море между Великобританией и Нидерландами было тогда густонаселенной долиной, где жили неандертальцы и более ранние гоминины. В исследованиях местность упоминается как Доггерлэнд (Doggerland). После того, как около 8 500 лет назад ледники растаяли, долина оказалась затоплена.

Пляж в районе голландского города Монстер (Monster) в 2012 году был засыпан песком, отобранным на расстоянии 13 километров от берега. На укрепление полосы ушло около 21 000 000 м3 почвы каменного века, и это стало подарком для археологов. Даже местным жителям на глаза постоянно попадаются древние артефакты.

Медсестра Вилли ван Вингерден (Willy van Wingerden), живущая рядом с пляжем, гуляет по нему ежедневно. В 2013 году она совершила первую находку: зуб шерстистого мамонта. К настоящему времени на ее счету — более 500 фрагментов и артефактов.

Несколько месяцев назад она решила узнать мнение специалистов и показала им коллекцию. Многие из находок оказались крайне важными. Это, в частности, кремневый фрагмент с прилипшим кусочком янтаря. Оказалось, что это часть ручного инструмента неандертальцев, возраст которого составляет не менее 50 тысяч лет. Химический анализ показал, что неандертальцы использовали сложные методы для переработки бересты в деготь. За эту находку медсестру даже включили в список авторов на слушаниях Национальной академии наук.

Изучение других доисторических предметов из этой области дает возможность предположить, что Доггерлэнд пережил несколько этапов заселения. Самые древние орудия возрастом 800 000 лет, вероятно, принадлежали представителям вида Homo antecessor — тупиковой эволюционной ветви человека.

И все эти реликвии являются следами «затерянного мира», который когда-то был населен и изобиловал большим количеством растений и животных. По оценкам, Доггерлэнд мог занимать порядка 180 000 км2 суши, а его площадь в четыре раза превосходила площадь современных Нидерландов.

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