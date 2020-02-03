Сотни древних артефактов выносит на берега Северного моря: фото
Береговая линия Нидерландов страдает от подъема уровня моря. Для защиты от эрозии и наводнения создается искусственная линия: извлеченный с морского дна песок насыпается на побережье.
Между тем во время последнего ледникового периода уровень моря был на 70 метров ниже, и современное Северное море между Великобританией и Нидерландами было тогда густонаселенной долиной, где жили неандертальцы и более ранние гоминины. В исследованиях местность упоминается как Доггерлэнд (Doggerland). После того, как около 8 500 лет назад ледники растаяли, долина оказалась затоплена.
Archaeology of past environmental change allows us to ask- what did people living then see? Experience? Where did they go? How did they find & live in new places? And then- it allows us to search for answers. #climateheritage #culture4climate https://t.co/KtRK49ItV9— Marcy Rockman (@marcyrockman) February 1, 2020
Пляж в районе голландского города Монстер (Monster) в 2012 году был засыпан песком, отобранным на расстоянии 13 километров от берега. На укрепление полосы ушло около 21 000 000 м3 почвы каменного века, и это стало подарком для археологов. Даже местным жителям на глаза постоянно попадаются древние артефакты.
Медсестра Вилли ван Вингерден (Willy van Wingerden), живущая рядом с пляжем, гуляет по нему ежедневно. В 2013 году она совершила первую находку: зуб шерстистого мамонта. К настоящему времени на ее счету — более 500 фрагментов и артефактов.
Amateur collector named Willy van Wingerden found a flint flake partly covered in thick black tar on the Zandmotor, an artificial beach in the Netherlands. https://t.co/mnacjJ10fe #Science— Daughter of a SgtMaj #VetsResistSquadron (@bodyfit67) October 25, 2019
Несколько месяцев назад она решила узнать мнение специалистов и показала им коллекцию. Многие из находок оказались крайне важными. Это, в частности, кремневый фрагмент с прилипшим кусочком янтаря. Оказалось, что это часть ручного инструмента неандертальцев, возраст которого составляет не менее 50 тысяч лет. Химический анализ показал, что неандертальцы использовали сложные методы для переработки бересты в деготь. За эту находку медсестру даже включили в список авторов на слушаниях Национальной академии наук.
Lost world revealed by human, Neanderthal relics washed up on North Sea beaches https://t.co/H0uxpKve7k#Archaeology #Doggerland #Neanderthals pic.twitter.com/MIz6C8JFDB— Archaeological Conservancy (@tac_org) February 1, 2020
Изучение других доисторических предметов из этой области дает возможность предположить, что Доггерлэнд пережил несколько этапов заселения. Самые древние орудия возрастом 800 000 лет, вероятно, принадлежали представителям вида Homo antecessor — тупиковой эволюционной ветви человека.
И все эти реликвии являются следами «затерянного мира», который когда-то был населен и изобиловал большим количеством растений и животных. По оценкам, Доггерлэнд мог занимать порядка 180 000 км2 суши, а его площадь в четыре раза превосходила площадь современных Нидерландов.
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