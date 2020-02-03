Сотни древних артефактов выносит на берега Северного моря: фото

Береговая линия Нидерландов страдает от подъема уровня моря. Для защиты от эрозии и наводнения создается искусственная линия: извлеченный с морского дна песок насыпается на побережье.

Между тем во время последнего ледникового периода уровень моря был на 70 метров ниже, и современное Северное море между Великобританией и Нидерландами было тогда густонаселенной долиной, где жили неандертальцы и более ранние гоминины. В исследованиях местность упоминается как Доггерлэнд (Doggerland). После того, как около 8 500 лет назад ледники растаяли, долина оказалась затоплена.