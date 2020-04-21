Чудо небесной механики: найдена планетная система с почти совершенной орбитальной «гармонией»

К настоящему времени астрономы обнаружили сотни планетных систем, разбросанных по всей галактике. Каждая из них уникальна, но систему, вращающуюся вокруг звезды HD 158259 в 88 световых годах от нас, можно назвать особенно необычной.

Масса HD 158259 сопоставима с солнечной и немного больше Солнца в диаметре. Самая близкая к звезде планета — суперземля с массой примерно вдвое больше земной и с радиусом 1,2 земного. Остальные небесные тела тяжелее Земли примерно вшестеро и относятся к классу мининептунов.

После семилетнего наблюдения за системой астрономы обнаружили, что все шесть планет вращаются вокруг своей звезды в почти идеальном орбитальном резонансе. Это открытие может помочь нам лучше понять механизмы формирования планетных систем и то, как они оказываются в конфигурациях, которые мы видим.

Орбитальный резонанс в небесной механике — это явление, когда орбиты двух тел вокруг родительского тела тесно связаны, так как оба объекта оказывают гравитационное воздействие друг на друга. Так, в Солнечной системе в орбитальном резонансе 3:2 находятся Нептун и Плутон. Это означает, что на каждые два круга, которые Плутон делает вокруг Солнца, Нептун делает два. Напоминает музыкальные такты, исполняемые одновременно, но с разными временными сигнатурами — два удара для первого и три для второго.