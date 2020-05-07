Советский препарат оказался эффективным средством от укуса гадюк

По данным ВОЗ, ежегодно в мире 5,8 млн человек подвергаются укусам змей, половина из которых — ядовитые. От змеиного яда ежедневно умирают 220-380 человек. Даже те, кто выжил после змеиного укуса, зачастую становятся инвалидами, многим приходится ампутировать конечности.

Основные жертвы змей — дети и фермеры из бедных сельских общин стран Азии и Африки. Там медпункты, как правило, плохо оснащены, и во многих странах либо вообще нет необходимых антитоксинов, либо они малоэффективны.

Николас Кейсуэлл, биомедик из Ливерпульской школы тропической медицины в Англии, и его коллеги задались целью найти портативное и простое в применении средство, которое могло бы противодействовать некоторым из наиболее распространенных и опасных ядовитых токсинов, таким как металлопротеиназы змеиного яда.

Эти токсины вызывают массивное внутреннее кровотечение и повреждение тканей вокруг места укуса. Однако они имеют ахиллесову пяту. «Для функционирования им нужны ионы цинка», — говорит Кейсуэлл.