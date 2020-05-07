Советский препарат оказался эффективным средством от укуса гадюк
По данным ВОЗ, ежегодно в мире 5,8 млн человек подвергаются укусам змей, половина из которых — ядовитые. От змеиного яда ежедневно умирают 220-380 человек. Даже те, кто выжил после змеиного укуса, зачастую становятся инвалидами, многим приходится ампутировать конечности.
Основные жертвы змей — дети и фермеры из бедных сельских общин стран Азии и Африки. Там медпункты, как правило, плохо оснащены, и во многих странах либо вообще нет необходимых антитоксинов, либо они малоэффективны.
Николас Кейсуэлл, биомедик из Ливерпульской школы тропической медицины в Англии, и его коллеги задались целью найти портативное и простое в применении средство, которое могло бы противодействовать некоторым из наиболее распространенных и опасных ядовитых токсинов, таким как металлопротеиназы змеиного яда.
Эти токсины вызывают массивное внутреннее кровотечение и повреждение тканей вокруг места укуса. Однако они имеют ахиллесову пяту. «Для функционирования им нужны ионы цинка», — говорит Кейсуэлл.
New research hints at a future where the bites of venomous snakes can be treated with affordable pills instead of expensive antivenoms.— Science News (@ScienceNews) May 7, 2020
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Препараты, используемые для лечения отравлений тяжелыми металлами, связывают свободные ионы металлов, поэтому исследователи задались вопросом, могут ли эти препараты также нейтрализовать ионы цинка. Один из таких препаратов — соединение под названием унитиол — справился с этой задачей.
Ученые провели лабораторный эксперимент на мышах, вводя им яд гадюк, а спустя 15 минут после этого некоторым из них перорально вводили жидкую форму унитиола. Опыты показали, что препарат замедляет гибель таких животных, а в некоторых случаях позволяет им выжить. Например, в случае яда западноафриканской ковровой гадюки Echis ocellatus из пяти мышей две сохранили жизнь, а три прожили от 12 до 21 часов, тогда как все не получившие унитиол животные из контрольной группы погибли в течение четырех часов.
Унитиол также предотвращал местное повреждение тканей в месте инъекции яда, поэтому предполагается, что препарат может помочь предотвратить инвалидность в дополнение к спасению жизней.
Команда исследователей планирует провести испытание препарата на безопасность в странах Африки к югу от Сахары — одной из областей, где укусы гадюк приводят к наибольшим жертвам среди населения. Тем не менее, Кейсуэлл отмечает, что унитиол не может быть универсальным средством от укуса любых змей. Так, токсины, содержащиеся в яде кобр, в большей степени воздействуют на нервную систему, а не на кровь. Ученый предполагает, что создание универсальной таблетки от укусов змей является делом ближайшего будущего.
Унитиол (дитиолпропансульфонат натрия) был впервые синтезирован в 1956 году советским ученым В. Е. Петрунькиным. Влияние DMPS на отравление тяжелыми металлами, в том числе полонием-210, было исследовано в последующие годы.
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