Современные винные сорта винограда впервые одомашнили на Южном Кавказе

Группа ученых из Университета Удине и Института прикладной геномики в Удине обнаружила доказательства того, что виноград, который в наше время выращивают по всей Европе, впервые был одомашнен на Южном Кавказе. В своей статье, опубликованной в журнале Nature Communications, группа описывает свой генетический анализ большого количества сортов винограда в Европе и на Южном Кавказе.

Европейские вина известны во всем мире своим вкусом и качеством и включают такие сорта, как совиньон блан, шардоне, мерло и каберне. Принято считать, что виноград, из которого делали такие вина, представлял собой медленно культивируемые версии древних европейских сортов винограда. В новом исследовании ученые обнаружили, что это не так.

Изучив 204 сорта винограда из Европы и Южного Кавказа, исследователи обнаружили, что все их предки были одомашненными сортами винограда, которые первоначально вырастили на Южном Кавказе примерно 4000 лет назад. Они также обнаружили доказательства того, что кавказский виноград медленно продвигался на запад в Европу, приближаясь к Средиземному морю, а затем оказался в южной Европе, где скрестился с местными сортами.