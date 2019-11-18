Создан 3D-снимок турецкого «Ноева ковчега»

Компьютерный инженер и археолог Эндрю Джонс и геофизик Джон Ларсен представили первый 3D-снимок объекта, захороненного под землей в Турции и получившего неофициальное название «Ноев ковчег».

Объект был впервые обнаружен еще в 1959 году в провинции Догубаязит капитаном и экспертом-картографом Ильханом Дурупынаром. После исследования 1985 года появился 80-страничный отчет, в котором говорилось, что подземный объект, вероятно, является кораблем.

Только сейчас современные технологии позволили создать трехмерное изображение этого таинственного объекта. Джонс и Ларсен показали снимок Джему Сертесену, автору документального фильма «Ноев ковчег» (2017).