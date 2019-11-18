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Наука

Создан 3D-снимок турецкого «Ноева ковчега»

18 ноября 2019
Ноев ковчег
В ближайшее время в этой местности должны начаться раскопки.

Компьютерный инженер и археолог Эндрю Джонс и геофизик Джон Ларсен представили первый 3D-снимок объекта, захороненного под землей в Турции и получившего неофициальное название «Ноев ковчег».

Объект был впервые обнаружен еще в 1959 году в провинции Догубаязит капитаном и экспертом-картографом Ильханом Дурупынаром. После исследования 1985 года появился 80-страничный отчет, в котором говорилось, что подземный объект, вероятно, является кораблем.

Только сейчас современные технологии позволили создать трехмерное изображение этого таинственного объекта. Джонс и Ларсен показали снимок Джему Сертесену, автору документального фильма «Ноев ковчег» (2017).

«Это безусловно корабль, но еще слишком рано называть его Ноевым ковчегом – для этого », — Джем Сертесен.