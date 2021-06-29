Создан беспроводной кардиостимулятор

Ученые из двух американских университетов — Северо-Западного и Джорджа Вашингтона — совершили научный прорыв, предложив первый в мире временный кардиостимулятор, который не потребуется извлекать. Разработчики отказались от свинца и батареек в пользу полностью биосовместимых материалов, и в результате устройство способно безвредно растворяться в организме после того, как перестанет быть нужным.

Самый первый кардиостимулятор был имплантирован в 1958 году. К 2020 году объем рынка достиг $4,6 млрд. Люди, которые получают это устройство, условно делятся на два типа: некоторым требуются постоянные кардиостимуляторы, тогда как другим они нужны на небольшой срок — чаще всего, на несколько дней после операции на сердце. Классические версии требуют серьезного вмешательства в организм: проведенные через кожу провода могут стать источником заражения, а при удалении устройства возникает риск повреждения тканей сердца.

Аппарат, созданный по новой технологии, весит менее половины грамма и имеет толщину 250 микрон. Он имплантируется на поверхность сердца и получает питание от внешнего источника по беспроводной связи. В результате радиочастотная энергия преобразуется в электрический ток, используемый для регулирования работы сердца. Эта технология уже применяется в беспроводных зарядках смартфонов и электрических зубных щеток.