Создан беспроводной кардиостимулятор

Ученые из двух американских университетов — Северо-Западного и Джорджа Вашингтона — совершили научный прорыв, предложив первый в мире временный кардиостимулятор, который не потребуется извлекать. Разработчики отказались от свинца и батареек в пользу полностью биосовместимых материалов, и в результате устройство способно безвредно растворяться в организме после того, как перестанет быть нужным.
Самый первый кардиостимулятор был имплантирован в 1958 году. К 2020 году объем рынка достиг $4,6 млрд. Люди, которые получают это устройство, условно делятся на два типа: некоторым требуются постоянные кардиостимуляторы, тогда как другим они нужны на небольшой срок — чаще всего, на несколько дней после операции на сердце. Классические версии требуют серьезного вмешательства в организм: проведенные через кожу провода могут стать источником заражения, а при удалении устройства возникает риск повреждения тканей сердца.
Аппарат, созданный по новой технологии, весит менее половины грамма и имеет толщину 250 микрон. Он имплантируется на поверхность сердца и получает питание от внешнего источника по беспроводной связи. В результате радиочастотная энергия преобразуется в электрический ток, используемый для регулирования работы сердца. Эта технология уже применяется в беспроводных зарядках смартфонов и электрических зубных щеток.
Fully implantable and bioresorbable cardiac pacemakers without leads or batteries https://t.co/1bhF1mIeDR pic.twitter.com/m5Zatdr8ZW— Nature Biotechnology (@NatureBiotech) June 28, 2021
Кардиостимулятор, внешне напоминающий теннисную ракетку, состоит из магния, вольфрама, кремния и полимера PLGA: все эти материалы со временем растворяются в организме.
Уже прошли испытания на сердцах мышей и кроликов, на срезах человеческого сердца, а также на живых собаках и крысах. Это позволило адаптировать временные рамки работы в зависимости от состава и толщины окружающего вещества: в частности, у крыс аппарат эффективно работал 4 дня и полностью растворился за 7 недель. На людях устройство еще не тестировалось, и для выхода на рынок потребуются годы. Но врачи, следящие за научными разработками, высоко оценили инновацию.
Кардиохирург Дюк Тхин Фам, который за свою карьеру провел более 2000 операций на сердце, напоминает, что при использовании современных кардиостимуляторов пациенты часто чувствуют дискомфорт в течение нескольких дней после введения электродов. Также они должны ограничить свои движения, чтобы не допустить смещения проводов.
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