Создан экстраординарный материал с нулевым тепловым расширением

Австралийские исследователи из Университета Нового Южного Уэльса создали один из самых термостойких материалов из существующих. Этот новый материал с нулевым тепловым расширением (ZTE), изготовленный из скандия, алюминия, вольфрама и кислорода, не изменялся в объеме при температурах от -269 °C до +1126 °C.

На молекулярном уровне материалы обычно расширяются, потому что повышение температуры приводит к увеличению длины атомных связей между элементами. Иногда это также вызывает вращение атомов, что приводит к образованию более просторных структур, влияющих на общий объем.

Однако в случае с материалом, имеющим формулу Sc1,5 Al0,5W3O12, расширения не происходит. Авторы разработки отметили, что наблюдались «лишь незначительные изменения в связях и положении атомов кислорода». Команда говорит, что точный механизм, лежащий в основе этой экстремальной термической стабильности, не совсем ясен, но, возможно, длины связей, углы и положения атомов кислорода меняются согласованно друг с другом, сохраняя общий объем.