Создан микроскоп, способный видеть сквозь кости черепа

Способность заглянуть внутрь организма, не воздействуя на него инвазивными способами, была бы крайне полезна во многих областях современной медицины, однако толстые непоследовательные структуры, такие как кости, непредсказуемо рассеивают свет, затрудняя понимание того, что происходит за ними. И чем глубже вы хотите заглянуть, тем больше рассеянного света затемняет тонкую и хрупкую биологическую структуру.

Группа южнокорейских ученых нашла способ создать четкое изображение из рассеянного инфракрасного света, испускаемого лазером, даже после того, как он прошел через толстый слой кости.