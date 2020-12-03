Создан микроскоп, способный видеть сквозь кости черепа

Способность заглянуть внутрь организма, не воздействуя на него инвазивными способами, была бы крайне полезна во многих областях современной медицины, однако толстые непоследовательные структуры, такие как кости, непредсказуемо рассеивают свет, затрудняя понимание того, что происходит за ними. И чем глубже вы хотите заглянуть, тем больше рассеянного света затемняет тонкую и хрупкую биологическую структуру.
Группа южнокорейских ученых нашла способ создать четкое изображение из рассеянного инфракрасного света, испускаемого лазером, даже после того, как он прошел через толстый слой кости.
Объединив методы визуализации с мощью вычислительной адаптивной оптики, ранее использовавшейся для исправления оптических искажений в наземной астрономии, исследователи сумели создать первые в истории изображения нейронных сетей в мозге мыши с высоким разрешением и не повреждая череп животного.
Ученые назвали свою новую технологию визуализации лазерно-сканирующей микроскопией с отражающей матрицей (LS-RMM). Когда свет (в данном случае от лазера) проходит через объект, некоторые фотоны проходят прямо сквозь него, а другие отклоняются. Кость, со своей сложной внутренней структурой, особенно хорошо рассеивает свет.
Чем дальше должен пройти свет, тем больше баллистических фотонов рассеивается за пределами изображения. Большинство методов микроскопии полагаются на прямые световые волны для создания четкого и яркого изображения. LS-RMM, в свою очередь, использует специальную матрицу, чтобы максимально использовать любые аберрантные лучи света.
После записи матрицы отражения исследователи использовали программирование адаптивной оптики, чтобы определить, какие световые частицы проходят кость напрямую, а какие отклоняются.
Визуализация биологических структур в их естественном жизненном контексте может раскрыть больше об их ролях и функциях, а также облегчить обнаружение проблем, указывают ученые.
LS-RMM ограничен вычислительной мощностью, так как требует интенсивных и длительных вычислений для обработки сложных аберраций из небольших детализированных областей. Но авторы изобретения предполагают, что их алгоритм коррекции может быть применен и к другим методам глубокой визуализации.
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