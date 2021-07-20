Создан неорганический материал с самой низкой теплопроводностью
Сегодня в мире около 70% всей энергии, которую мы производим, теряется в виде тепла — часто на самих электростанциях. Это серьезная проблема, которую можно хотя бы частично решить за счет улучшения термоэлектрических материалов.
Исследователи под руководством Ливерпульского университета в Великобритании сделали важный шаг к этой цели, открыв новый неорганический материал с самой низкой теплопроводностью из всех известных. Фактически, при комнатной температуре материал замедляет передачу тепла почти так же, как и воздух.
Новый материал называется Bi4O4SeCl2, и его создание является «прорывом в управлении тепловым потоком в атомном масштабе», говорится в пресс-релизе команды.
Если принять теплопроводность стали за единицу, то теплопроводность воды и строительного кирпича будет равна 0,01, воздуха — около 0,0005, а нового материала — 0,001.
Такие показатели означают, что в будущем могут быть созданы материалы, которые не только невероятно устойчивы к нагреву, но также являются сверхпроводниками электричества. Эти свойства будут чрезвычайно полезны для энергосистем.
Новый материал представляет собой соединение висмута, кислорода, селена и хлора. Для его создания команда экспериментировала с расположением атомов в молекулярной решетке, пока не нашла оптимальное сочетание с низкой теплопроводностью.
Исследователи рассматривали только теплопроводность нового материала и не изучало другие эффекты, такие как электропроводность или магнетизм. Поэтому пока не ясно, можно ли использовать этот материал в реальных приложениях, таких как вычисления или в электросети.