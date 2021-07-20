Создан неорганический материал с самой низкой теплопроводностью

Сегодня в мире около 70% всей энергии, которую мы производим, теряется в виде тепла — часто на самих электростанциях. Это серьезная проблема, которую можно хотя бы частично решить за счет улучшения термоэлектрических материалов.

Исследователи под руководством Ливерпульского университета в Великобритании сделали важный шаг к этой цели, открыв новый неорганический материал с самой низкой теплопроводностью из всех известных. Фактически, при комнатной температуре материал замедляет передачу тепла почти так же, как и воздух.

Новый материал называется Bi4O4SeCl2, и его создание является «прорывом в управлении тепловым потоком в атомном масштабе», говорится в пресс-релизе команды.