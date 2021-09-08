Создан новый вид металла. В нём электроны текут как жидкость

В новом исследовании ученые открыли тип металла, в котором электроны двигаются текучим образом — как вода в трубе — путем взаимодействия с квазичастицами, называемыми фононами, которые возникают в результате колебаний в кристаллической структуре. Это необычное явление, поскольку в металлах электроны действуют как отдельные частицы, не набирая импульс как группа.

Металлический сверхпроводник, который вызывает такое поведение, представляет собой синтез ниобия и германия, называемый дитетрелидом — NbGe2. Потенциально, это может привести к появлению нового типа электронного устройства.