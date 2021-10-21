Создан острый деревянный нож: видео

Самые острые ножи изготавливаются из стали или керамики — искусственных материалов, которые необходимо выковывать в печах при экстремальных температурах. Ученые из Мэрилендского университета предложили более экологичный вариант: ножи из закаленной древесины. Новая технология увеличивает показатели твердости дерева в 23 раза, и изделие из него будет почти в три раза острее, чем обычный нож из нержавеющей стали.
Researchers have developed a knife made of hardened wood that is 3x sharper than a dinner table knife. This cutlery is a promising alternative to knives made of steel, ceramic, and disposable plastic. Read more in @Matter_CP: https://t.co/HXew7JYgAm@ToLiTeng pic.twitter.com/PoCqEB8AXE— Cell Press (@CellPressNews) October 20, 2021
На основе той же технологии можно производить деревянные гвозди: столь же острые, как и их традиционные аналоги, но в отличие от них, они еще и не подвержены коррозии. С их помощью можно соединить три доски. Ли надеется, что этот материал может применяться для изготовления паркетных полов, которые будут отличаться прочностью и устойчивостью к царапинам.
Обработка дерева существует уже много веков, но обычно это делается на основе пара и сжатия, и «не раскрывает весь потенциал древесины», — поясняет Ли. Это сырье на 40–50% состоит из целлюлозы, а остальная часть — это связующие компоненты (гемицеллюлоза и лигнин). В результате древесина обладает меньшей прочностью, чем отдельно взятая целлюлоза.
Ли и его команда стремились обработать материал таким образом, чтобы удалить более слабые компоненты, не разрушая при этом целлюлозный каркас. На первом этапе удаляется лигнин, и твердая древесина становится мягкой, гибкой и хрупкой. На втором этапе происходит горячее прессование для уплотнения и удаления воды.
После того, как материал обработан и ему придана желаемая форма, его покрывают минеральным маслом, чтобы продлить срок службы. Процесс закалки древесины не требует много энергии и потому оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем производство других искусственных материалов.