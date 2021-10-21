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Наука

Создан острый деревянный нож: видео

Анастасия Баринова
21 октября 2021
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Фото: Teng Li/University of Maryland/Matter
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Фото: Teng Li/University of Maryland/Matter
Нож из закаленной древесины можно мыть и использовать повторно.

Самые острые ножи изготавливаются из стали или керамики — искусственных материалов, которые необходимо выковывать в печах при экстремальных температурах. Ученые из Мэрилендского университета предложили более экологичный вариант: ножи из закаленной древесины. Новая технология увеличивает показатели твердости дерева в 23 раза, и изделие из него будет почти в три раза острее, чем обычный нож из нержавеющей стали.

«Деревянный нож легко прорезает стейк средней степени прожарки. Его можно мыть и использовать повторно, что делает его многообещающей альтернативой стальным, керамическим и одноразовым пластиковым ножам», — Тэн Ли, ведущий автор исследования.

На основе той же технологии можно производить деревянные гвозди: столь же острые, как и их традиционные аналоги, но в отличие от них, они еще и не подвержены коррозии. С их помощью можно соединить три доски. Ли надеется, что этот материал может применяться для изготовления паркетных полов, которые будут отличаться прочностью и устойчивостью к царапинам.

Обработка дерева существует уже много веков, но обычно это делается на основе пара и сжатия, и «не раскрывает весь потенциал древесины», —  поясняет Ли. Это сырье на 40–50% состоит из целлюлозы, а остальная часть — это связующие компоненты (гемицеллюлоза и лигнин). В результате древесина обладает меньшей прочностью, чем отдельно взятая целлюлоза.

Ли и его команда стремились обработать материал таким образом, чтобы удалить более слабые компоненты, не разрушая при этом целлюлозный каркас. На первом этапе удаляется лигнин, и твердая древесина становится мягкой, гибкой и хрупкой. На втором этапе происходит горячее прессование для уплотнения и удаления воды.

«Двухэтапный процесс для обработки натуральной древесины значительно уменьшает или полностью устраняет ее дефекты: каналов для транспортировки воды или других питательных веществ в древесине не остается».

После того, как материал обработан и ему придана желаемая форма, его покрывают минеральным маслом, чтобы продлить срок службы. Процесс закалки древесины не требует много энергии и потому оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем производство других искусственных материалов.

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