Создан острый деревянный нож: видео

На основе той же технологии можно производить деревянные гвозди: столь же острые, как и их традиционные аналоги, но в отличие от них, они еще и не подвержены коррозии. С их помощью можно соединить три доски. Ли надеется, что этот материал может применяться для изготовления паркетных полов, которые будут отличаться прочностью и устойчивостью к царапинам.

Обработка дерева существует уже много веков, но обычно это делается на основе пара и сжатия, и «не раскрывает весь потенциал древесины», — поясняет Ли. Это сырье на 40–50% состоит из целлюлозы, а остальная часть — это связующие компоненты (гемицеллюлоза и лигнин). В результате древесина обладает меньшей прочностью, чем отдельно взятая целлюлоза.

Ли и его команда стремились обработать материал таким образом, чтобы удалить более слабые компоненты, не разрушая при этом целлюлозный каркас. На первом этапе удаляется лигнин, и твердая древесина становится мягкой, гибкой и хрупкой. На втором этапе происходит горячее прессование для уплотнения и удаления воды.