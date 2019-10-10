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Наука

Создан робот-змея, способный проникать в мозг: видео

Анастасия Баринова
10 октября 2019
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Открытие позволит легко проникать в хирургически труднодоступные области организма, что позволит диагностировать и лечить ряд опасных заболеваний.

Инженеры Массачусетского технологического института разработали магнитоуправляемого нитевидного робота, который может скользить по узким и извилистым путям — например, по кровеносной системе мозга. Толщина устройства менее миллиметра, а перемещение схоже с движением змей, что позволило инженерам избавиться от лишних сочленений.

Никельтитановый стержень с добавлением ферромагнитных доменов обладает и твердостью, и необходимой гибкостью. За снижение трения отвечает гидрогель. Перечисленные материалы не являются токсичными, благодаря чему устройство можно безопасно применять в медицине.

Работоспособность изобретения была доказана во время испытаний, где использовался прототип из оптоволокна. Внутренняя поверхность экспериментальной модели, повторяющей сеть кровеносных сосудов мозга, освещалась при помощи лазера. Сравнив работу «змеи» с обычным эндоскопом, ученые показали, что новое устройство движется лучше, а также легко может проникнуть в труднодоступные и хирургически рискованные области.

Открытие облегчит диагностику и лечение тромбов, аневризм и других заболеваний.