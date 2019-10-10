Создан робот-змея, способный проникать в мозг: видео

Инженеры Массачусетского технологического института разработали магнитоуправляемого нитевидного робота, который может скользить по узким и извилистым путям — например, по кровеносной системе мозга. Толщина устройства менее миллиметра, а перемещение схоже с движением змей, что позволило инженерам избавиться от лишних сочленений.

Никельтитановый стержень с добавлением ферромагнитных доменов обладает и твердостью, и необходимой гибкостью. За снижение трения отвечает гидрогель. Перечисленные материалы не являются токсичными, благодаря чему устройство можно безопасно применять в медицине.