Создан стабильный магнит толщиной в один атом. Это абсолютный рекорд

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали ультратонкую пластину — магнит, который работает при комнатной температуре. Она открывает возможности для развития новых технологий, в частности устройств памяти, а также для исследований в области ферромагнетизма и квантовой физики.

Авторы разработки отмечают, что это огромный шаг вперед по сравнению с предыдущими попытками создать двумерный магнит, который терял свой магнетизм и стабильность при удалении из ультрахолодных условий.