Создана 3D-карта Луны

Трехмерная карта Луны CGI Moon Kit появилась на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. В ее основу легли данные, полученные с помощью межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), работающей на лунной орбите уже 10 лет.



Орбитальный аппарат несет комплекс из семи научных инструментов. Среди них – лазерный альтиметр для составления точной карты высот LOLA (The Lunar Orbiter Laser Altimeter), а также главная оптическая камера для съемки поверхности Луны LROC (The Lunar Reconnaissance Orbiter Camera). Она состоит из трех камер: камеры низкого разрешения (WAC) и двух камер высокого разрешения (NAC). Первая предназначена для получения общих планов местности, две другие – для фотографий с большим разрешением.

Посмотрите красочное и высококачественное лунное видео, созданное благодаря снимкам LRO ранее. К настоящему времени почти вся видимая область Луны уже отснята, и теперь специалисты NASA объединили материал в 3D-карту, которая будет полезна художникам и дизайнерам.