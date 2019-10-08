Создана 3D-карта Луны

Трехмерная карта Луны CGI Moon Kit появилась на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. В ее основу легли данные, полученные с помощью межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), работающей на лунной орбите уже 10 лет.
Орбитальный аппарат несет комплекс из семи научных инструментов. Среди них – лазерный альтиметр для составления точной карты высот LOLA (The Lunar Orbiter Laser Altimeter), а также главная оптическая камера для съемки поверхности Луны LROC (The Lunar Reconnaissance Orbiter Camera). Она состоит из трех камер: камеры низкого разрешения (WAC) и двух камер высокого разрешения (NAC). Первая предназначена для получения общих планов местности, две другие – для фотографий с большим разрешением.
Посмотрите красочное и высококачественное лунное видео, созданное благодаря снимкам LRO ранее. К настоящему времени почти вся видимая область Луны уже отснята, и теперь специалисты NASA объединили материал в 3D-карту, которая будет полезна художникам и дизайнерам.
CGI Moon Kit доступен на сайте Scientific Visualization Studio бесплатно. Это два несжатых файла формата TIFF. Один из них – массив из более чем 100 000 фотографий, сделанных LROC. По сути, это карта текстуры Луны, тогда как второй файл TIFF – это карта смещения (или карта искажения, displacement map). Эффект смещения используется для деформации объекта. В компьютерных программах для этого есть соответствующие фильтры, а готовая карта позволяет сразу получить нужный результат.
Художнику или дизайнеру остается только «обернуть» вокруг «лунной сферы» изображение, и поверхность будет передана достоверно: она не будет плоской; карта смещения показывает рельеф, только вместо фактической высоты будет меняться цвет.