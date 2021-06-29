Создана маска, которая может обнаружить инфекцию COVID-19

Инженеры Массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработали новую маску для лица, которая может диагностировать COVID-19 примерно за 90 минут. В маски встроены крошечные одноразовые датчики, которые ведут анализ по технологии бесклеточного синтеза белка. Сублимируя широкий спектр синтетических биологических первичных преобразователей, ученые научились таким образом обнаруживать вирусные или бактериальные нуклеиновые кислоты, а также токсичные химикаты.

Датчики могут быть встроены не только в маски для лица, но также и в лабораторные халаты и другую одежду. Разработка велась с 2014 года и была нацелена на поиск эффективных методов обнаружения вирусов Эбола и Зика.

Первые прототипы встраивались в бумагу, а затем, после анализа сотен различных типов ткани, были найдены самые подходящие варианты для одежды: сочетание полиэстера и других синтетических волокон. Для медицинских масок такой «недышащий» материал не годится, зато можно выпускать изделия на бумажной основе. Размещенные внутри датчики окружены силиконовым эластомером.