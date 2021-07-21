Создана недорогая повязка на основе коллагена, заживляющая хронические раны

Хронические раны, такие как диабетическая язва стопы, очень трудно поддаются лечению, что может привести к ампутации или даже смерти из-за сопутствующих инфекций. Однако новая повязка может залечить такие раны, оставаясь при этом гораздо менее дорогой, чем другие материалы.

В настоящее время большинство повязок для хронических ран содержат специально собранные натуральные биологические ткани. Получение этих тканей от доноров и их обработка представляет очень сложный процесс. Это значительно увеличивает стоимость подобных повязок – она может достигать $1000 и больше.

В поисках более дешевой альтернативы команда под руководством Мортеза Махмуди из Университета штата Мичиган обратила свое внимание на коллаген, который является основным структурным белком внеклеточного матрикса соединительных тканей организма.

Созданная учеными повязка на основе коллагена имеет трехмерную микроструктуру, напоминающую каркас. Она состоит из переплетенных нановолокон коллагена и других биополимеров. При нанесении на рану каркас служит той же цели, что и внеклеточный матрикс кожи, действуя как своего рода перевалочный пункт для соседних клеток кожи, где они могут мигрировать и воспроизводиться.