Создана новая гибкая форма льда: видео

Водяной лед не всегда ведет себя так, как мы ожидаем, и его эластичность — или, скорее, ее отсутствие — прекрасный тому пример. Теоретически его максимальная упругая деформация должна составлять около 15%. В реальном мире максимальная когда-либо измеренная упругая деформация составляла менее 0,3% — при минимальной попытке как-либо согнуть лед, он мгновенно ломается.

Причина этого несоответствия заключается в том, что кристаллы льда имеют структурные дефекты, которые увеличивают их хрупкость. Поэтому группа исследователей во главе с Пэйчжэном Сюй, учёным в области нанотехнологий из Чжэцзянского университета (Китай), решила проверить, можно ли создать лед с минимальным количеством структурных дефектов.

Эксперимент состоял из вольфрамовой иглы в ультрахолодной камере, температура которой составляла -50 °C. В камеру выпускался водяной пар и прикладывалось электрическое поле. Это притягивало молекулы воды к кончику иглы, где они кристаллизовались, образуя микроволокно с максимальной шириной около 10 микрометров, меньшей, чем ширина человеческого волоса.

Следующим шагом было снижение температуры от -70 °C до -150 °C. При таких низких температурах исследователи попытались согнуть волокна льда. При температуре -150 °C они обнаружили, что микроволокно диаметром 4,4 микрометра может изгибаться в почти круглую форму с радиусом 20 микрометров.