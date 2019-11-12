Создана самая крохотная в мире снежинка

Группа ученых из США и Германии экспериментировала с охлажденной жидкостью, изучая образование кристаллов. В природных условиях Земли вода создает кристаллы одной модификации: гексагональной сингонии (лёд Ih). Появление кристаллов начинается в воздухе: содержащиеся в нем микроскопические фрагменты воды в условиях низких температур вырастают до полноценных снежинок, падая затем вниз. Исследователей заинтересовал процесс зарождения будущей снежинки и минимально необходимый для этого объем воды.

Была проведена серия опытов, в ходе которых пучок водных молекул пропускали сквозь отверстие диаметром 60 микрометров вместе с инертным газом аргоном. Смесь проходила сквозь области последовательно понижающейся температуры (до -123 °C). Момент перехода воды в твердую фазу регистрировался в инфракрасном спектре.