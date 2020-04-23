Создана самая полная геологическая карта Луны

Карта была составлена учеными из Геологической службы США (USGS), NASA и Лунным планетарным институтом.
«NASA готовится к новым миссиям на Луну и ставит перед собой амбициозную цель возобновить высадку людей на поверххность Луны, а также впервые в истории отправить туда женщину. Есть множество серьезных препятствий, которые необходимо преодолеть, прежде чем эта цель будет реализована. Эта потрясающая подробная новая карта поверхности Луны, вероятно, сыграет неоценимую роль в достижении цели агентства», — говорится в сообщении NASA.
Для создания карты использовались региональные карты шести миссий «Аполлон», а также новые данные, полученные лунным орбитальным аппаратом NASA и наблюдениями японского зонда SELENE (Selenological and Engineering Explorer), который снимал Луну в период с 2007 по 2009 год.
Существующие исторические карты были перерисованы, чтобы привести их в соответствие с современными наборами данных, сохранив предыдущие наблюдения и интерпретации.
Наряду со слиянием новых и старых данных исследователи Геологической службы США также разработали унифицированное описание стратиграфии (слоев горных пород Луны). Это решило проблемы предыдущих карт, где названия, описания и возраст объектов расходились от источника к источнику.
Данные по высоте для экваториальной области Луны были получены из стереонаблюдений SELENE, а топография северного и южного полюсов была дополнена данными спутника Lunar Orbiter Laser Altimeter.
Цифровая карта доступна онлайн и показывает геологию Луны с невероятной детализацией (масштаб 1: 5 000 000). Новая карта различает различные геологические формации и периоды времени, используя яркие цвета для записи прошлого спутника нашей планеты.
На карте преобладают розовые объекты имбрийского периода Луны, которые сформировались 3,5 млрд лет назад, когда Луна активно бомбардировалась астероидами. Множество ударных кратеров на ее поверхности мы можем видеть и сегодня.
Полноразмерную версию карты создатели сказали искать здесь (к сожалению, ссылка пока не работает — прим.ред.). Подробнее о карте можно прочитать в пресс-релизе ведомства.