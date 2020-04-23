Создана самая полная геологическая карта Луны

Карта была составлена учеными из Геологической службы США (USGS), NASA и Лунным планетарным институтом.

«NASA готовится к новым миссиям на Луну и ставит перед собой амбициозную цель возобновить высадку людей на поверххность Луны, а также впервые в истории отправить туда женщину. Есть множество серьезных препятствий, которые необходимо преодолеть, прежде чем эта цель будет реализована. Эта потрясающая подробная новая карта поверхности Луны, вероятно, сыграет неоценимую роль в достижении цели агентства», — говорится в сообщении NASA.

Для создания карты использовались региональные карты шести миссий «Аполлон», а также новые данные, полученные лунным орбитальным аппаратом NASA и наблюдениями японского зонда SELENE (Selenological and Engineering Explorer), который снимал Луну в период с 2007 по 2009 год.