Создана самая точная карта Земли. Она похожа на грампластинку

У современных карт есть одна проблема, связанная с искажениями — из-за того, что шарообразную планету пытаются воссоздать на плоскости, территории ближе к полюсам существенно растягиваются и искажают наше восприятие мира. Поэтому Гренландия (2 166 086 км2) кажется нам на плоской карте почти такой же большой, как Африка, хотя она немногим больше Судана (1 886 068 км2) по площади.
Астрофизики из США Дж. Ричард Готт, Дэвид Голдберг и Роберт Вандербей применили другой подход к созданию плоской карты. Они сделали её похожей на пластинку для граммофона, то есть круглой и двусторонней. Так у исследователей получилась самая точная плоская карта планеты из существовавших.
Авторы работы утверждают, что этому подходу им удалось выйти за рамки двух измерений, не теряя при этом удобства хранения и изготовления обычной плоской карты.
A Two-sided Earth map from Remember to Switch to PU on Vimeo.
Известная всем карта мира была создана ещё в XVI веке. Её начертил Герард Меркатор, фламандский картограф и географ. Объекты у полюсов на ней кажется куда больше, чем на экваторе, хотя занимают ту же территорию. Тем не менее, она лежит в основе известных нам карт — например, Google Maps.
Существует также проекция Тройная Винкеля, созданная немецким картографом Освальдом Винкелем в 1921 году. На ней исправлены три искажения — площади, направления и расстояния. Именно её использует Национальное географическое общество (National Geographic Society), хотя там есть существенное искажение Тихого океана.
Карта американских астрофизиков ориентирована на Северное и Южное полушарие, а экватор проходит по краю. Из-за такого расположения ошибок на карте столь необычного форм-фактора меньше, чем на других.
Проверить искажения современных карт вы можете на сервисе TheTrueSize.com.
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