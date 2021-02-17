Создана самая точная карта Земли. Она похожа на грампластинку

Известная всем карта мира была создана ещё в XVI веке. Её начертил Герард Меркатор, фламандский картограф и географ. Объекты у полюсов на ней кажется куда больше, чем на экваторе, хотя занимают ту же территорию. Тем не менее, она лежит в основе известных нам карт — например, Google Maps.

Существует также проекция Тройная Винкеля, созданная немецким картографом Освальдом Винкелем в 1921 году. На ней исправлены три искажения — площади, направления и расстояния. Именно её использует Национальное географическое общество (National Geographic Society), хотя там есть существенное искажение Тихого океана.

Карта американских астрофизиков ориентирована на Северное и Южное полушарие, а экватор проходит по краю. Из-за такого расположения ошибок на карте столь необычного форм-фактора меньше, чем на других.