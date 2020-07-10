Создана «супер белая» краска, отражающая 98% солнечного света

В то время как традиционные белые краски обычно отражают около 85% солнечного излучения, помогая сохранить прохладу в зданиях, новая «супер белая» краска может отражать до 98%.

Краску создала команда ученых с кафедры материаловедения и инженерии при Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). В течение некоторого времени исследователи изучали, как использование белой краски может значительно охлаждать здания и даже окружающий микроклимат. Например, одно исследование NASA, проведенное в 2012 году, показало, что белые покрытия могут снизить пиковую температуру на крышах зданий в Нью-Йорке в среднем на 24 °C.

Ключевым ингредиентом современных охлаждающих белых красок является оксид титана, который очень эффективно отражает большинство видимого и ближнего инфракрасного света. Однако и у него есть недостаток: он одновременно поглощает ультрафиолетовый и фиолетовый свет.

Благодаря исследованиям альтернативных материалов, команда добилась успеха в замене оксида титана баритом (пигменты из этого минерала используются в живописи) наряду с политетрафторэтиленом, также известным как тефлон. Вдобавок ученые сократили количество полимерных связующих в краске, которые обычно служат для поглощения тепла.

Эти изменения позволили добиться появления «супер белой» краски, которая в ходе испытаний отражала до 98% входящего излучения. Этот вид материала может сыграть большую роль в снижении затрат на охлаждение зданий за счет сокращения использования кондиционеров и других систем.