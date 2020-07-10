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Наука

Создана «супер белая» краска, отражающая 98% солнечного света

Михаил Сысоев
10 июля 2020
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Исследователи предлагают использовать светоотражающую краску, что защитить здания от жары.

В то время как традиционные белые краски обычно отражают около 85% солнечного излучения, помогая сохранить прохладу в зданиях, новая «супер белая» краска может отражать до 98%.

Краску создала команда ученых с кафедры материаловедения и инженерии при Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). В течение некоторого времени исследователи изучали, как использование белой краски может значительно охлаждать здания и даже окружающий микроклимат. Например, одно исследование NASA, проведенное в 2012 году, показало, что белые покрытия могут снизить пиковую температуру на крышах зданий в Нью-Йорке в среднем на 24 °C.

Ключевым ингредиентом современных охлаждающих белых красок является оксид титана, который очень эффективно отражает большинство видимого и ближнего инфракрасного света. Однако и у него есть недостаток: он одновременно поглощает ультрафиолетовый и фиолетовый свет.

Благодаря исследованиям альтернативных материалов, команда добилась успеха в замене оксида титана баритом (пигменты из этого минерала используются в живописи) наряду с политетрафторэтиленом, также известным как тефлон. Вдобавок ученые сократили количество полимерных связующих в краске, которые обычно служат для поглощения тепла.

Эти изменения позволили добиться появления «супер белой» краски, которая в ходе испытаний отражала до 98% входящего излучения. Этот вид материала может сыграть большую роль в снижении затрат на охлаждение зданий за счет сокращения использования кондиционеров и других систем.

«Потенциальные преимущества охлаждения, которые может принести новая краска, могут быть реализованы в ближайшем будущем, потому что предлагаемые нами модификации находятся в пределах возможностей лакокрасочной промышленности», — Джиотирмой Мандал, один из создателей краски.

Исследователи отмечают, что многие муниципалитеты и правительства, в том числе штат Калифорния и Нью-Йорк, начали поощрять использование технологий холодной кровли для новых зданий.

«Мы надеемся, что эта работа стимулирует будущие инициативы в области сверхбелых покрытий не только для экономии энергии в зданиях, но также для улучшения микроклимата в городах и, возможно, даже для демонстрации практического подхода, который, если его применять в глобальном масштабе, может повлиять на изменение климата. Это потребует сотрудничества между экспертами в различных областях, таких как оптика, материаловедение и метеорология, и экспертами в промышленности и политике», — заключает Мандал.

Узнайте, как древесные кольца указали на самые разрушительные засухи в Южной Америке за последние 600 лет.

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