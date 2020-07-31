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Но есть и хорошие новости!
Наука

Создана уникальная ткань, которая охлаждает в жару и не пропускает воду

National Geographic Россия
31 июля 2020
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Мембраны новой ткани под микроскопом.
Фото: American Chemical Society
Материал можно использовать для производства одежды и не только.

Специалисты из ACS Applied Materials & Interfaces совместно с китайскими учеными разработали материал, который передает тепло, позволяя влаге испаряться с кожи, и обладает водоотталкивающими свойствами. 

Материал состоит из трех основных компонентов: полиуретана, который образует основную структуру, фторированного полиуретана, который отталкивает воду, и нанолистов нитрида бора, который проводит тепло. Переплетение этих компонентов позволило создать мембраны с наноразмерными волокнами. Эти мембраны отталкивают воду снаружи, а их большие поры позволяют поту испаряться с кожи и в тоже время дают воздуху циркулировать.

Команда провела несколько тестов, чтобы продемонстрировать возможности материала. В одном из них они протянули образец ткани между двумя камерами — одна была заполнена воздухом внизу, а другая — водой сверху. Материал предотвратил проникновение воды в нижнюю камеру, в то же время позволяя воздуху снизу подниматься и пузыриться через воду. 

В другом тесте команда поместила образец материала на маленький нагреватель, который имитировал тепло человеческого тела. Затем исследователи измерили, сколько тепла он перенес с течением времени, и сравнили его с образцом другого материала, который не содержал нитрида бора. Новый материал оказался более эффективным при передаче тепла — через 40 секунд температура его поверхности была примерно на 1,2 ° C выше остальных материалов. 

Разработчики материала отмечают, что его относительно легко производить. Помимо использования в текстиле, этот материал может быть полезен для охлаждения электроники, а также для совершенствования устройств, которые собирают солнечную энергию или опресняют морскую воду.

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