Создана уникальная ткань, которая охлаждает в жару и не пропускает воду
Специалисты из ACS Applied Materials & Interfaces совместно с китайскими учеными разработали материал, который передает тепло, позволяя влаге испаряться с кожи, и обладает водоотталкивающими свойствами.
Материал состоит из трех основных компонентов: полиуретана, который образует основную структуру, фторированного полиуретана, который отталкивает воду, и нанолистов нитрида бора, который проводит тепло. Переплетение этих компонентов позволило создать мембраны с наноразмерными волокнами. Эти мембраны отталкивают воду снаружи, а их большие поры позволяют поту испаряться с кожи и в тоже время дают воздуху циркулировать.
Команда провела несколько тестов, чтобы продемонстрировать возможности материала. В одном из них они протянули образец ткани между двумя камерами — одна была заполнена воздухом внизу, а другая — водой сверху. Материал предотвратил проникновение воды в нижнюю камеру, в то же время позволяя воздуху снизу подниматься и пузыриться через воду.
В другом тесте команда поместила образец материала на маленький нагреватель, который имитировал тепло человеческого тела. Затем исследователи измерили, сколько тепла он перенес с течением времени, и сравнили его с образцом другого материала, который не содержал нитрида бора. Новый материал оказался более эффективным при передаче тепла — через 40 секунд температура его поверхности была примерно на 1,2 ° C выше остальных материалов.
Разработчики материала отмечают, что его относительно легко производить. Помимо использования в текстиле, этот материал может быть полезен для охлаждения электроники, а также для совершенствования устройств, которые собирают солнечную энергию или опресняют морскую воду.