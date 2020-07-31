Создана уникальная ткань, которая охлаждает в жару и не пропускает воду

Команда провела несколько тестов, чтобы продемонстрировать возможности материала. В одном из них они протянули образец ткани между двумя камерами — одна была заполнена воздухом внизу, а другая — водой сверху. Материал предотвратил проникновение воды в нижнюю камеру, в то же время позволяя воздуху снизу подниматься и пузыриться через воду.

В другом тесте команда поместила образец материала на маленький нагреватель, который имитировал тепло человеческого тела. Затем исследователи измерили, сколько тепла он перенес с течением времени, и сравнили его с образцом другого материала, который не содержал нитрида бора. Новый материал оказался более эффективным при передаче тепла — через 40 секунд температура его поверхности была примерно на 1,2 ° C выше остальных материалов.

Разработчики материала отмечают, что его относительно легко производить. Помимо использования в текстиле, этот материал может быть полезен для охлаждения электроники, а также для совершенствования устройств, которые собирают солнечную энергию или опресняют морскую воду.