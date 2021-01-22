Создано первое в истории видео с атомным разрешением

Ученые из Университета в Токио представили видео, на котором в режиме реального времени формируются кристаллы хлорида натрия. Наблюдения подтверждают теоретические предсказания о том, как образуются кристаллы соли, и подсказывает, каким образом образование кристаллов создает различные упорядоченные структуры из неупорядоченной химической смеси.

Из кристаллов состоят многие привычные нам вещи: снежинки, крупинки соли и даже алмазы. Атомы и молекулы в кристаллах расположены закономерно, образуя трехмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решетку. Процесс перехода из неупорядоченного состояния в упорядоченное называется нуклеацией, и хотя он изучался на протяжении столетий, точные процессы, происходящие на атомном уровне, до сих пор не были экспериментально подтверждены.

Недостаточно просто видеть молекулы на атомарном уровне — эта способность существует уже несколько десятилетий. Суть роста кристалла в том, что это динамический процесс, и наблюдения за его развитием так же важны, как и наблюдения за его структурой.

Теперь исследователи химического факультета Токийского университета решили эту проблему с помощью метода электронной микроскопии в реальном времени с атомным разрешением одной молекулы, или SMART-EM. Он фиксирует детали химических процессов со скоростью 25 изображений в секунду.