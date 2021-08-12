Создано стекло в 2 раза тверже алмаза

AM-III, по мнению исследователей, не является заменой алмаза, но может быть использован для разработки более прочных солнечных элементов в солнечных панелях и более жестких пуленепробиваемых окон, которые будут на 20-100 процентов прочнее, чем нынешние модели.

Тянь и его команда создали желтоватое стекло, увеличив давление в экспериментальной камере до 25 ГПа и температуру до 1200 градусов по Цельсию. Увеличение, однако, происходило медленно и постепенно в течение более 12 часов, и столько же времени материал после этого охлаждался.

Они поместили материал под названием фуллерен, который представляет собой аллотроп углерода в форме футбольного мяча, внутрь экспериментальной камеры. В этих условиях этот материал мог превратиться в алмаз, но из-за постепенного повышения температуры и медленного охлаждения команда создала чрезвычайно твердое стекло.

«Появление этого типа сверхтвердого, сверхпрочного полупроводникового аморфного материала предлагает отличного кандидата для наиболее требовательных практических приложений», — заключают разработчики материала.