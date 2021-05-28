Созданы изображения атомов в рекордном разрешении

В своей работе исследователи применили метод многосрезовой электронной птихографии, который заключается в генерации изображений интересующего объекта путем вычислительной обработки множества интерференционных картин, полученных при рассеянии света от образца.

Сам детектор EMPAD использует размытый луч, чтобы сначала захватить более широкий диапазон данных. Затем это размытие корректируется с помощью серии алгоритмов, которые восстанавливают данные, в конечном итоге создавая изображение с разрешением в пикометрах (10-12 метров) или одной тысячной нанометра.

Фактически, команда определила, что изображения приближаются к физическим пределам для максимально возможного разрешения в этом масштабе. Тем не менее, есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы уменьшить размытость при колебании атомов — использовать более тяжелые атомы, которые меньше колеблются, или охладить образцы до абсолютного нуля, где это движение прекращается. Но даже тогда квантовые флуктуации все равно будут давать некоторое размытие.

Метод визуализации можно также применить к толстым биологическим клеткам и тканям или даже к соединениям синапсов в мозгу. Хотя этот метод требует много времени и вычислений, его можно было бы сделать более эффективным с помощью более мощных компьютеров в сочетании с машинным обучением и более быстрыми детекторами, заключают авторы работы.