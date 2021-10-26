Созданы самые четкие в истории снимки живых бактерий

Исследователи из Университетского колледжа Лондона, Национальной физической лаборатории, Оксфордского и Принстонского университетов сделали самые четкие изображения живых бактерий. Они показывают сложную архитектуру защитного слоя, который окружает многие бактерии и затрудняет их уничтожение антибиотиками.

Команда обнаружила, что защитная внешняя мембрана бактерий содержит плотные сети из строительных блоков белка, чередующихся участками, которые, по-видимому, не содержат белков. Вместо этого эти пятна обогащены молекулами с сахарными цепями (гликолипидами), которые удерживают внешнюю мембрану плотной.

Это важное открытие, потому что жесткая внешняя мембрана грамотрицательных бактерий препятствует проникновению некоторых лекарств и антибиотиков в клетку. Эта внешняя мембрана является одной из причин, почему такие бактерии (в том числе A. baumannii, P. aeruginosa, и энтеробактерии, такие как Salmonella и E. coli) в настоящее время считаются более серьезной угрозой, чем грамположительные бактерии, такие как устойчивые к антибиотикам S. аureus.

Эксперты предупреждают, что внешняя мембрана грамотрицательных бактерий становится все более эффективной в отражении антибиотиков, и эти типы супербактерий смогут убивать миллионы людей в год к середине столетия.