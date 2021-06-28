Созданы умные повязки для ран
Инженеры из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) представили удивительную разработку: многофункциональные противомикробные повязки, оснащенные флуоресцентными датчиками. Они ярко светятся в УФ-свете, если в ране начинает развиваться инфекция. По мнению авторов изобретения, это значительный прогресс в лечении.
Исследовательская группа превратила гидроксид магния в нанолисты, которые в 10-100 000 раз тоньше человеческого волоса. Они реагируют на изменения pH. Здоровая кожа от природы слегка кислая, а инфицированные раны — умеренно щелочные. Под действием ультрафиолета нанолисты ярко светятся в щелочной среде и тускнеют в кислой среде, указывая на разные уровни pH. При этом они легко интегрируются на любое биосовместимое нановолокно, то есть их можно наносить на стандартные хлопковые повязки.
Более того: бинты нового типа за счет гидроксида магния также обладают мощными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Их производство в 20 раз дешевле материалов на основе серебра, но они столь же эффективны в борьбе с бактериями и грибками, поскольку их антимикробное действие сохраняется в течение недели.
Тот факт, что магний обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами, известен давно, но практических исследований, как его можно использовать на медицинских поверхностях пока мало. Недавние лабораторные испытания показали, что гидроксид магния не токсичен для клеток человека, но способен уничтожать патогены, такие как устойчивый к лекарствам золотой стафилококк и грибок Candida auris.
Процесс изготовления флуоресцентных нанолистов для массового производства совсем не сложен. Мировой рынок передовых перевязочных материалов в настоящее время оценивается в 6,9 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2028 году вырастет до 9,9 млрд долларов США. Рост спроса обусловлен технологическими инновациями, увеличением количества хирургических процедур и распространением хронических заболеваний.