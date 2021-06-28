Созданы умные повязки для ран

Исследовательская группа превратила гидроксид магния в нанолисты, которые в 10-100 000 раз тоньше человеческого волоса. Они реагируют на изменения pH. Здоровая кожа от природы слегка кислая, а инфицированные раны — умеренно щелочные. Под действием ультрафиолета нанолисты ярко светятся в щелочной среде и тускнеют в кислой среде, указывая на разные уровни pH. При этом они легко интегрируются на любое биосовместимое нановолокно, то есть их можно наносить на стандартные хлопковые повязки.

Более того: бинты нового типа за счет гидроксида магния также обладают мощными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Их производство в 20 раз дешевле материалов на основе серебра, но они столь же эффективны в борьбе с бактериями и грибками, поскольку их антимикробное действие сохраняется в течение недели.