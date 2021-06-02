Спасение от коровьей отрыжки: новое изобретение, снижающее выделение метана

Сельскохозяйственный гигант Cargill сообщил о скором начале продаж масок для коров, которые снижают выбросы метана от их отрыжки. Таким образом компания призывает бороться с глобальным потеплением.

Известно, что изменение климата непосредственным образом связано с выбросом в атмосферу парниковых газов. Один из них — метан — содержится в воздухе в небольших количествах, однако парниковый эффект от него в 28 раз выше, чем от углекислого газа.

Одним из главных источников возникновения метана является домашний скот. Так самая обычная корова выделяет 20 граммов метана на килограмм сухого вещества в ее корме. Газ является побочным продуктом ее пищеварительных процессов, однако выделяется он преимущественно не из заднего прохода животного, как можно было бы подумать, а происходит из отрыжки. Эксперты утверждают, что на отрыжку приходится 95% всего выделяемого коровами метана.

Маска была разработана Zelp Ltd, британским стартапом, который утверждает, что его устройство может сократить выбросы метана до 53 процентов от нынешнего уровня. Авторы изобретения говорят, что их устройство схоже по методу действия с автомобильным каталитическим нейтрализатором.