Средневековая глазная мазь оказалась эффективной против биопленок

Резистентность или устойчивость к антибиотикам является одной из наиболее серьезных современных угроз для здоровья человечества и продовольственной безопасности. Все больше инфекционных заболеваний — например пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмонеллез — становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

Биопленки — это механизм, благодаря которому бактерии могут защитить себя от нападения. Свободно плавающие или планктонные бактерии особенно уязвимы для антибиотиков, но, когда они собираются вместе на поверхности, они образуют биопленки, которые намного более устойчивы.

В поиске средств для борьбы с биопленочными инфекциями исследователи обращаются не только к современным наработкам, но и пытаются посмотреть с нового ракурса на природные или исторические лекарства. Так, исследователи из Ноттингемского и Уорикского университетов проанализировали средневековую глазную мазь из лука, чеснока, вина и солей желчных кислот и выяснили, что она способна эффективно удалять бактериальные биопленки.

В частности, средство уничтожало биопленки из Acinetobacter baumanii, Stenotrophomonas maltophilia, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и Streptococcus pyogenes. Все эти бактерии можно обнаружить в биопленках, которые образуются в диабетических трофических язвах и могут быть устойчивы к антибиотикам.