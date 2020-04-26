Стоматология прошлого: зубная «мода» разных эпох

Во времена, когда анальгетики и современные методики были недоступны, зубная боль нередко превращалась в кошмар, а болезни полости рта легко могли стоить человеку жизни. Но и поход к медикам, лечившим зубы, тоже нередко приводил к плачевным результатам. Используемые в разные эпохи стоматологические инструменты с лёгкостью могли использоваться в пыточных камерах. Люди старались осуществлять полноценный уход за зубами, но порой весьма специфичными на современный взгляд способами.



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Первые упоминания о средствах гигиены полости рта появились 5000 лет назад, когда древние шумеры изготавливали золотые зубочистки, которые не только выполняли гигиенические функции, но и являлись предметами роскоши. При вскрытии в 1807 году египетской пирамиды фараона Хефрена исследователем Бальцони был обнаружен хорошо сохранившийся зубной протез, изготовленный более чем за 2,5 тыс. лет до нашей эры. Эти находки не единичны — древнеиндийская ведическая наука описывала ритуалы ухода за полостью рта, включающие чистку зубов деревянной палочкой и выскабливание языка специальным приспособлением. Для лечения зубов и дёсен изготавливались травяные мази по аюрведическим рецептам.

Древние китайцы имели своё представление об уходе за полостью рта. В «Трактате об источниках разных болезней» династии Суй рекомендуется: «Всегда полоскать рот после еды, иначе появятся больные зубы». Часто встречаются советы орошать полость рта солёной теплой водой и втирать соль в дёсны для их укрепления.

По канонам красоты Древней Греции считалось достоинством иметь здоровые белые зубы. Знаменитый врачеватель Гиппократ описал все известные на тот момент стоматологические болезни и рекомендовал использовать специальные пасты для чистки зубов. В те времена они изготавливались из перемолотой пемзы с добавлением винной кислоты или уксуса.