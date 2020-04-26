Стоматология прошлого: зубная «мода» разных эпох

Во времена, когда анальгетики и современные методики были недоступны, зубная боль нередко превращалась в кошмар, а болезни полости рта легко могли стоить человеку жизни. Но и поход к медикам, лечившим зубы, тоже нередко приводил к плачевным результатам. Используемые в разные эпохи стоматологические инструменты с лёгкостью могли использоваться в пыточных камерах. Люди старались осуществлять полноценный уход за зубами, но порой весьма специфичными на современный взгляд способами.
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Первые упоминания о средствах гигиены полости рта появились 5000 лет назад, когда древние шумеры изготавливали золотые зубочистки, которые не только выполняли гигиенические функции, но и являлись предметами роскоши. При вскрытии в 1807 году египетской пирамиды фараона Хефрена исследователем Бальцони был обнаружен хорошо сохранившийся зубной протез, изготовленный более чем за 2,5 тыс. лет до нашей эры. Эти находки не единичны — древнеиндийская ведическая наука описывала ритуалы ухода за полостью рта, включающие чистку зубов деревянной палочкой и выскабливание языка специальным приспособлением. Для лечения зубов и дёсен изготавливались травяные мази по аюрведическим рецептам.
Древние китайцы имели своё представление об уходе за полостью рта. В «Трактате об источниках разных болезней» династии Суй рекомендуется: «Всегда полоскать рот после еды, иначе появятся больные зубы». Часто встречаются советы орошать полость рта солёной теплой водой и втирать соль в дёсны для их укрепления.
По канонам красоты Древней Греции считалось достоинством иметь здоровые белые зубы. Знаменитый врачеватель Гиппократ описал все известные на тот момент стоматологические болезни и рекомендовал использовать специальные пасты для чистки зубов. В те времена они изготавливались из перемолотой пемзы с добавлением винной кислоты или уксуса.
В Древнем Риме был изобретен специальный свинцовый инструмент для удаления зубов. Но вместе с этим практиковались такие «целебные» рекомендации, как втирание в дёсны пепла сожжённых животных, полоскание зубов кровью черепахи и ношение ожерелья из волчьей кости от зубной боли. Существовали и менее шокирующие составы: сожжённые и измельчённые яичная скорлупа, раковины моллюсков смешивались с мёдом, миррой и селитрой. Очень неплохо для зубной пасты 2,5-тысячелетней давности!
Эпоха раннего Средневековья, при общем упадке культуры вообще и медицины в частности, в стоматологическом плане шла вперёд. Греческий врачеватель Павел Эгинский ратовал за удаление зубных отложений и гигиену полости рта. Правда, использовать для этого он предлагал долото и другие не менее экстравагантные на сегодняшний взгляд инструменты.
В начале XV века профессор Болонского университета Джованни Арколе начал практиковать заполнение кариозных полостей листовым золотом. А французский хирург Амбуаза Паре изготавливал зубные протезы из костей животных и устанавливал их на золотой проволоке пациентам. Возможно, такой приём он почерпнул из трудов арабского врачевателя Авиценны, который советовал связывать шатающиеся зубы золотой проволокой. В 1530 г. в Лейпциге на немецком языке была опубликована «Малая медицинская книга о всех видах заболеваний и немощей зубов», адресованная цирюльникам и хирургам.
А настоящий прорыв в стоматологии принадлежит Пьеру Фошару, который в своем знаменитом труде «Дантист-хирург, или Трактат о зубах» дискредитировал бытовавшее тогда мнение о «зубных червях». Он выделил 102 стоматологические болезни и усовершенствовал метод удаления зубов, а также изобрёл вставные и штифтовые зубы, фарфоровые колпачки и примитивные брекет-системы.
Портрер Пьера Фошара, «отца современной стоматологии». Wikimedia Commons
В XIX веке основным компонентом зубного порошка стал мел. В 1873 году компания Colgate представила первую зубную пасту. А тюбик для неё был изобретён только в 1892 году дантистом Вашингтоном Шеффилдом. В 1937 было синтезировано синтетическое волокно, заменившее негигиеничную свиную щетину в зубных щётках. И примерно в это же время появился её электрический аналог. С 1950-х годов, узнав о пользе фторидов для предотвращения кариеса, их стали активно применять в изготовлении зубных паст.
Так, шаг за шагом уход за полостью рта приблизился к существующим сегодня стандартам. Но мир не стоит на месте. И возможно, вы станете свидетелем удивительных открытий в стоматологии, которые выведут её на новый этап развития. Уже сейчас проводятся успешные исследования по полной регенерации повреждённой зубной ткани специальными составами. Будем надеяться, что в будущем походы к стоматологу станут ещё комфортнее и приятнее.