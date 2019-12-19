Странное поведение челябинского метеорита в музее: видео

Возможными объяснениями произошедшего поделился директор музея Всеволод Богдановский: «К примеру, метеорит обладает сильным магнитным полем — может, оно как-то повлияло на электрические компоненты подъемного механизма, — предположил он. — Еще одна версия — сильный электромагнитный сигнал или сочетание таких сигналов извне, в чем-то совпавший с сигналом от штатного пульта».

Согласно акту, составленному по данному инциденту, повреждений уникальному экспонату нет, в зале ничего не пропало.