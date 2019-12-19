Странное поведение челябинского метеорита в музее: видео

15 февраля 2013 года в результате торможения астероида в атмосфере Земли на поверхность нашей планеты упал метеорит. Во время падения он распался на множество осколков, распространив серии ударных волн над территорией Челябинской области и частью соседних регионов России, а также Казахстана. Наиболее крупные из фрагментов общей массой 654 кг впоследствии были подняты со дна озера Чебаркуль (Челябинская область).
Основная часть метеорита хранится в челябинском Государственном историческом музее Южного Урала под специальным куполом в выставочном зале. Вес фрагмента составляет около 500 килограммов. Осколок меньшего размера был передан на хранение в Музей истории Южно-Уральской железной дороги. Еще более мелкие осколки были применены при изготовлении сувенирных олимпийских медалей.
14 декабря в музее «Южный Урал» произошло событие, объяснения которому пока так и нет. Около 16:00 стеклянная пирамида над обломком приподнялась. Свидетелями этого странного события были множество посетителей, но они не обратили внимания на происшествие. Тревогу забила смотритель зала, знающая, что так быть не должно. Назвав происходящее «какой-то чертовщиной», сотрудница музея позвонила ответственному дежурному.
На место был вызван электрик, который сначала поднял купол на максимальную высоту (20-25 см), а затем опустил на его место и закрыл, предотвратив «попытку к бегству». Это было просто – в отличие от ответа на вопрос, что же произошло.
Директор музея Владимир Богдановский говорит, что по результатам изучения записей с камеры видеонаблюдения можно с уверенностью сказать, что пульт управления никто не трогал. Самовольное срабатывание системы кажется маловероятным, потому что до этого осечек никогда не было.
Возможными объяснениями произошедшего поделился директор музея Всеволод Богдановский: «К примеру, метеорит обладает сильным магнитным полем — может, оно как-то повлияло на электрические компоненты подъемного механизма, — предположил он. — Еще одна версия — сильный электромагнитный сигнал или сочетание таких сигналов извне, в чем-то совпавший с сигналом от штатного пульта».
Согласно акту, составленному по данному инциденту, повреждений уникальному экспонату нет, в зале ничего не пропало.
Разбираться в призошедшем предстоит специалистам. «Технический сбой – возможен, хотя подобный случай у нас в музее впервые. В мистику не верим»,– добавляет Валеев, напомнив, что летом к метеориту приходила необычная группа туристов, устроивших вокруг космического объекта что-то, напоминающее ритуальные танцы.