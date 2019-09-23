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Наука

Странное вещество в одном из кратеров Луны: что это может быть?

Анастасия Баринова
23 сентября 2019
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Фото: CNSA/CLEP
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Фото: CNSA/CLEP
Ученые назвали его «гелеобразным».

Китай работает над собственной космической программой с 1956 года. Акцент на изучение Луны был сделан в 1998 году, что позволило разработать луноход серии «Юйту». Первый зонд работал на естественном спутнике Земли с 2013 по 2016 годы, а вторая модель отправилась в космос 7 декабря 2018 года. Спустя несколько дней Yutu-2 вышел на лунную орбиту, приземлившись на дальней стороне Луны 3 января 2019 года.

Изучая присылаемые аппаратом снимки, китайские ученые обратили внимание на вещество, заполняющее один из молодых кратеров Луны. В пресс-релизе они использовали термин «胶状 物» (jiao zhuang wu), который можно перевести как «гелеобразный». Первые выводы были сделаны в июле, после чего Yutu-2 был подведен почти вплотную к кратеру – для более детального рассмотрения непонятной материи.

Установленный на луноходе инструмент VNIS регистрирует уровень отражаемого света. «Гелеобразное» состояние того, чем заполнен кратер, было подвергнуто сомнению. Вместо этого специалисты предположили, что речь идет о так называемом «ударном «стекле». Аналогичный образец (№70019) был обнаружен во время миссии «Аполлона-17» в 1972 году. Высокоскоростные удары метеоритов о поверхность Луны приводят к расплавлению и перераспределению породы по кратерам, создавая стекловидные, магматические и кристаллические структуры.

Научный сотрудник NASA в Центре космических полетов им. Годдарда в Гринбелте Дэн Морианти (Dan Moriarty) отмечает, что материал выглядит несколько ярче, чем окружающая среда, и контраст может быть вызван различным происхождением. Вместе с тем ученые не готовы дать точную оценку химическому составу вещества: качество изображения слишком низкое.

«Будет очень интересно посмотреть, что увидит рентгеновский спектрометр, и появятся ли изображения с более высоким разрешением», – Мориарти.

Узнайте о предыдущих успехах миссии Yutu.

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