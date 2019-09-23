Странное вещество в одном из кратеров Луны: что это может быть?

Китай работает над собственной космической программой с 1956 года. Акцент на изучение Луны был сделан в 1998 году, что позволило разработать луноход серии «Юйту». Первый зонд работал на естественном спутнике Земли с 2013 по 2016 годы, а вторая модель отправилась в космос 7 декабря 2018 года. Спустя несколько дней Yutu-2 вышел на лунную орбиту, приземлившись на дальней стороне Луны 3 января 2019 года.
Изучая присылаемые аппаратом снимки, китайские ученые обратили внимание на вещество, заполняющее один из молодых кратеров Луны. В пресс-релизе они использовали термин «胶状 物» (jiao zhuang wu), который можно перевести как «гелеобразный». Первые выводы были сделаны в июле, после чего Yutu-2 был подведен почти вплотную к кратеру – для более детального рассмотрения непонятной материи.
#HardScience #change4 Here Are New Pics of That Weird Substance China Found on the Moon https://t.co/t23WhVmUn9 pic.twitter.com/ou3PZfFOCk— SystHub (@systhub) September 19, 2019
Установленный на луноходе инструмент VNIS регистрирует уровень отражаемого света. «Гелеобразное» состояние того, чем заполнен кратер, было подвергнуто сомнению. Вместо этого специалисты предположили, что речь идет о так называемом «ударном «стекле». Аналогичный образец (№70019) был обнаружен во время миссии «Аполлона-17» в 1972 году. Высокоскоростные удары метеоритов о поверхность Луны приводят к расплавлению и перераспределению породы по кратерам, создавая стекловидные, магматические и кристаллические структуры.
Научный сотрудник NASA в Центре космических полетов им. Годдарда в Гринбелте Дэн Морианти (Dan Moriarty) отмечает, что материал выглядит несколько ярче, чем окружающая среда, и контраст может быть вызван различным происхождением. Вместе с тем ученые не готовы дать точную оценку химическому составу вещества: качество изображения слишком низкое.
Узнайте о предыдущих успехах миссии Yutu.