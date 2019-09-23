Странное вещество в одном из кратеров Луны: что это может быть?

Китай работает над собственной космической программой с 1956 года. Акцент на изучение Луны был сделан в 1998 году, что позволило разработать луноход серии «Юйту». Первый зонд работал на естественном спутнике Земли с 2013 по 2016 годы, а вторая модель отправилась в космос 7 декабря 2018 года. Спустя несколько дней Yutu-2 вышел на лунную орбиту, приземлившись на дальней стороне Луны 3 января 2019 года.



Изучая присылаемые аппаратом снимки, китайские ученые обратили внимание на вещество, заполняющее один из молодых кратеров Луны. В пресс-релизе они использовали термин «胶状 物» (jiao zhuang wu), который можно перевести как «гелеобразный». Первые выводы были сделаны в июле, после чего Yutu-2 был подведен почти вплотную к кратеру – для более детального рассмотрения непонятной материи.