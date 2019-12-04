Швейцарский студент решил 100-летнюю загадку физики о «застрявшем» пузырьке

Пузырьки воздуха в стакане воды свободно всплывают на поверхность, и механизмы, лежащие в основе этого, легко объясняются основными законами физики. Однако те же законы не могли объяснить, почему пузырьки воздуха в трубке толщиной в несколько миллиметров не поднимаются аналогичным образом. Физики, впервые наблюдавшие это явление почти век назад, не смогли найти ему объяснения — теоретически пузыри не должны встречать никакого сопротивления, если жидкость не находится в движении.

В 60-х годах прошлого века исследователи определили, что между пузырем в трубке и ее стенкой образуется тонкая пленка жидкости, однако это также не объясняло, что мешает пузырям подниматься. Загадку решил Вассим Дхауди — студент бакалавриата Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Он измерил и описал свойства тонкой пленки между пузырем и стенкой трубки, а также объяснил, что пузыри на самом деле не застревают, а двигаются вверх, хоть и крайне медленно.